В Сочи ВСУ уничтожили два вертолета РФ

В Сочи ВСУ уничтожили два вертолета РФ2
- 6.09.2026, 17:09
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СМИ показали спутниковые снимки.
На аэродроме в Сочи в пятницу, 4 сентября, Силы обороны Украины поразили три вражеских вертолета. Два из них были уничтожены, еще один – поврежден. Об этом сообщает Telegram-канал «Абсолютно надёжный источник», который также опубликовал спутниковые снимки поражения.
По данным источника, на спутниковых фотографиях стоянки военных вертолетов идентифицированы уничтоженные Ка-52 и Ми-28.
Кроме того, спутник зафиксировал один поврежденный российский вертолет Ми-8.