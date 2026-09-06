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В Сочи ВСУ уничтожили два вертолета РФ

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  • 6.09.2026, 17:09
  • 3,692
В Сочи ВСУ уничтожили два вертолета РФ
Фото: EPA

СМИ показали спутниковые снимки.

На аэродроме в Сочи в пятницу, 4 сентября, Силы обороны Украины поразили три вражеских вертолета. Два из них были уничтожены, еще один – поврежден. Об этом сообщает Telegram-канал «Абсолютно надёжный источник», который также опубликовал спутниковые снимки поражения.

По данным источника, на спутниковых фотографиях стоянки военных вертолетов идентифицированы уничтоженные Ка-52 и Ми-28.

Кроме того, спутник зафиксировал один поврежденный российский вертолет Ми-8.

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