FT: Поставки золота из РФ в Гонконг достигли рекорда 6.09.2026, 16:00

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Фото: AP

С начала 2022 года гонконгские компании приобрели золото РФ на 35 млрд долларов.

За первые семь месяцев 2026 года из России в Гонконг в условиях санкций со стороны Запада были импортированы почти 100 тонн золота - это рекордный уровень, почти в три раза превышающий объем ввоза за аналогичный период 2025 года. Об этом в воскресенье, 6 сентября, сообщила газета Financial Times.

«С тех пор как Лондон закрыл свои двери для российского золота после начала конфликта в Украине, российские производители все чаще перенаправляют экспорт на восточные рынки», - пояснил аналитик London Stock Exchange Group Дебажит Саха.

США и Великобритания ввели санкции в отношении российского золота в слитках после начала войны РФ в Украине. В Гонконге и Китае таких ограничений нет.

Между тем Центробанки по всему миру, в том числе во Франции и в Нидерландах, также все чаще репатриируют золото, хранящееся в Лондоне и Нью-Йорке.

В июле в Гонконге началось пилотное внедрение новой системы клиринга по операциям с золотом. С начала 2022 года гонконгские компании приобрели российское золото на сумму около 35 млрд долларов (30 млрд евро).

Гонконг содействует Москве в операциях на фоне особых российско-китайских экономических отношений, в рамках которых Москва продает ресурсы Пекину в обмен на экономическую поддержку, заявила консультант Gatehouse Вита Спивак.

Большая часть золота, поступающего в Гонконг, в конечном итоге попадает в материковый Китай, уточнила FT.

Россия - второй по величине производитель золота в мире после Китая, Москва все чаще полагается на экспорт сырья, в частности в КНР, для поддержки военной экономики.

В 2024 году Минфин США ввел санкции в отношении нескольких гонконгских организаций за их участие в «отмывании» золота с причастностью России.

Российский Центробанк ранее объявил, что по состоянию на начало июля обладал 73,4 млн тройских унций золота (2282 тоннами). Сейчас запасы находятся на самом низком уровне с момента вторжения в Украину в феврале 2022 года.

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