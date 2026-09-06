Беларусь снова пострадала от непогоды 6.09.2026, 16:04

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Падали деревья, срывало крыши.

Циклон «Вилья» принес в Беларусь опасное ненастье – Белгидромет даже объявил оранжевый уровень опасности.

Порывы ветра местами достигали 24 м/с.

Последствия непогоды пришлось устранять сотрудникам МЧС, сообщили в пресс-службе ведомства.

Судя по сводкам МЧС, «Вилья» прошелся почти по всем регионам страны – в списке пострадавших областей не было только Брестской.

«По оперативной информации, подразделения МЧС оказывали помощь в Гродненской, Гомельской, Витебской, Могилевской, Минской областях и Минске», – сообщили в МЧС.

Чаще всего помощь спасателей требовалась в столице. Здесь сотрудники МЧС выезжали на вызовы из-за непогоды 14 раз.

Помощь требовалась как обычным людям, так и организациям.

«Девять раз для распиловки аварийных и упавших деревьев, три раза – для демонтажа жести с кровель зданий и сооружений, один раз – для демонтажа аварийной металлической конструкции с фасада жилого дома, один раз – для снятия оторвавшейся части рекламного плаката с билборда», – заметили в ведомстве.

Кроме того, «Вилья» повредил и один легковой автомобиль.

Семь выездов спасателей потребовалось в Могилевской области. Здесь преимущественно нужно было убрать упавшие из-за ветра деревья. Такая помощь была нужна жителям Горок, Краснополья, Чаусского, Шкловского, Славгородского и Могилевского районов.

Досталось и Витебщине. Здесь спасателей просили о помощи в уборке деревьев шесть раз: дважды в Оршанском районе, трижды в Витебском и один раз в Докшицком.

В Гродненской области в МЧС звонили преимущественно из-за упавших на проезжую часть деревьев. Такое произошло в четырех районах области: Гродненском, Вороновском, Дятловском и Сморгонском, а также в Гродно.

«В областном центре спасатели дважды оказывали помощь в снятии деформированных листов жести: с кровли неэксплуатируемой водонапорной башни и балкона многоквартирного жилого дома», – отчитались в МЧС.

Меньше остальных, судя по сводкам спасательного ведомства, досталось Минщине и Гомельщине. Здесь из-за непогоды МЧС вызывали по одному разу – все из-за деревьев. В Минской области убирали упавшее растение в Борисове, а в Гомельской – в деревне Осовцы.

По оперативным данным, пострадавших из-за непогоды нет. Но расслабляться рано – циклон еще бушует, поэтому спасатели продолжают мониторить обстановку.

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