«Не просто так все вдруг замялось» 7 6.09.2026, 14:49

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иллюстративное фото

Белоруска рассказала, что ее отца-спасателя избили на работе, а СК удивил решением.

Пользовательница Threads Наталия рассказала, как на ее отца, который работал этим летом спасателем, набросились и избили отдыхающие, пишет «Зеркало».

Тот, по словам дочери, обращался в милицию и было даже заведено уголовное дело, но в итоге ситуацию замяли. «Не хотела выносить ситуацию на публику, но видимо, вариантов нет», — сетует Наталия.

По словам Наталии, ее отец работал спасателем на озерном пляже, где «есть место для купания и место с запретом на купание», о чем имеется соответствующий знак.

— В июле (на самом деле в июне. — Прим. ред.) отца избили отдыхающие за просьбу выйти из воды, где купание запрещено, и съемку правонарушения на мобильный телефон. Ранее в РОВД [отцу] сказали снимать на видео, чтобы были доказательства в случае чего, — поясняет Наталия. — Как итог: мужчина и его мать били отца, расцарапали, порвали одежду, толкнули вместе с телефоном в воду, когда не смогли вырвать [его] из рук, и сбежали, не дожидаясь милицию.

Как считает автор поста в Threads, такое поведение было обусловлено тем, что мужчина и женщина «были выпившие». Но спасатель не стал спускать им с рук такое поведение и «написал заявление, которое из административного перевели в уголовное».

— А затем РОСК (районный отдел Следственнного комитета. — Прим. ред.) закрыл дело, выставив отца виноватым, якобы он сам упал и нанес себе повреждения, дав нападающим административку. Есть ощущение, что не просто так вдруг все замялось, — рассуждает Наталия.

Свидетелей, по словам Наталии, никто не искал, а по видео, «оказывается, ничего не видно и не понятно».

— Конечно [не видно], они же сразу напали! — в сердцах пишет Наталия. — На видео, может, и не все видно, но четко слышно, что происходит. Выкладывать в интернет пока не буду, так как там их лица, а это для меня будет наказуемо (согласно закону «О защите персональных данных», принятом в 2021 году. — Прим. ред.). Сами нападавшие ничего не делали, не расслышали, недопоняли и вообще мимо проходили.

В попытке добиться справедливости отец Наталии, как она рассказывает, обратился в районную прокуратуру. Там поспособствовали возвращению уголовного дела в работу. Казалось бы, семья Наталии добилась своего. Но нет.

— Сейчас следователь тот же, что уже закрыл его [дело], встав на сторону нападавших! На беседе с отцом он попытался давить эмоционально, рассказывал, что нападавших уже наказали и что отец видимо хочет просто компенсацию. О которой речи вообще не было, — подчеркивает Наталия. — Возможно ли вообще добиться какой-то справедливости? Что можно сделать в данной ситуации?

Сейчас семья ищет свидетелей произошедшего и тех, кто сможет оказать юридическую помощь. Как уточняет Наталия, инцидент произошел около 14.00 29 июня 2026 года на озере возле городского парка в городе Пружаны.

В комментариях тем временем уже посоветовали «вообще не выяснять отношения со следователем устно» и обязательно получить копии всех постановлений.

— Особенно интересно сопоставить: если по версии следствия отец «сам упал», то за что именно тогда административно наказали тех людей? — рассуждает пользователь denis.travelway.

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