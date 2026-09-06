Простой трюк освободит 6 ГБ памяти на смартфоне 7 6.09.2026, 14:21

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Это работает на Android и iPhone.

Искусственный интеллект давно стал частью смартфонов. Ваша клавиатура, камера, галерея и большинство других приложений уже имеют встроенные функции ИИ, но вместе с ними на устройстве могут незаметно появляться локальные модели, занимающие несколько гигабайт памяти.

Причем пользователю не обязательно активно пользоваться ИИ, чтобы эти файлы хранились на смартфоне. Эксперт MakeUseOf обнаружил, что на его Galaxy S26 предустановленное системное приложение занимало около 6 ГБ хранилища – и отключение службы позволило освободить это пространство. Аналогичный эксперимент с iPhone позволил освободить еще больше – 7,58 ГБ.

Как освободить место на устройстве Android

Если ваш смартфон работает на Android 14 или более новой версии ОС, на нем с большой вероятностью присутствует системный компонент AICore. В обычном меню приложений его не видно, однако найти инструмент можно в настройках.

Для этого необходимо открыть Настройки → Приложения, нажать на значок фильтра и сортировки, включить пункт «Показывать системные приложения», а затем найти AICore.

Этот компонент представляет собой локальную ИИ-модель Google Gemini Nano, которая позволяет вашему телефону выполнять определенные задачи непосредственно на устройстве. AICore используется для исправления текста, умных ответов, создания заметок, перевода и других ИИ-функций.

Главное преимущество такого подхода в том, что обработка происходит прямо на смартфоне, то есть данные не нужно каждый раз отправлять на удаленный сервер, а некоторые операции выполняются быстрее. Но за это приходится платить дополнительной памятью, при этом Google не разрешает полностью удалить AICore обычным способом. Тем не менее, сервис можно отключить и освободить занимаемое им пространство.

Для этого нужно открыть Настройки → Приложения → AICore, нажать опцию «Остановить принудительно», затем «Отключить». После этого снова откройте меню с тремя точками в верхнем углу и нажмите «Удалить обновления».

Как освободить память на iPhone

Похожая ситуация наблюдается и на смартфонах Apple c поддержкой Apple Intelligence. ИИ-функции от Купертино также используют локальные модели, которые хранятся непосредственно на iPhone.

Они необходимы для работы таких возможностей, как Writing Tools, Siri, Live Translation и сводки уведомлений. Поэтому даже при редком использовании искусственного интеллекта часть памяти вашего телефона все равно занята соответствующими моделями.

Проверить объем можно в разделе Настройки → Основные → Хранилище iPhone → iOS. На iPhone 16 Pro автора статьи ИИ-компоненты занимали 7,58 ГБ. Для версии смартфона со 128 ГБ встроенной памяти это уже довольно существенный объем.

При необходимости Apple Intelligence можно отключить. Для этого нужно открыть Настройки → Apple Intelligence и Siri и выключить переключатель Apple Intelligence. После перезагрузки iPhone система должна освободить занимаемое моделями пространство, хотя это может произойти не сразу.

Некоторые пользователи также сообщают о небольшом увеличении времени автономной работы после деактивации AICore и Apple Intelligence, поскольку ИИ-модели больше не находятся в постоянной готовности к запуску.

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