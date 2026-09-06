В Китае построили 26-этажный дом всего за 120 часов 21 6.09.2026, 22:15

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Как он выглядит.

В Китае всего за 120 часов завершили строительство 26-этажного жилого дома на 208 квартир. Это удалось благодаря использованию технологии модульного строительства из нержавеющей стали, пишет Libertatea.

Отмечается, что здание под названием «Jingdu Holon» имеет общую площадь около 14 000 квадратных метров. 26-этажное здание было смонтировано всего за 5 дней.

Дом построен в районе Сянъинь. Строительство прошло с 7 по 11 января 2024 года. В отличие от классического метода, при котором конструкция заливается из бетона непосредственно на строительной площадке, все модули жилых помещений были предварительно изготовлены на заводе, а затем доставлены на место строительства.

Квартиры доставили на строительную площадку практически полностью готовыми. Каждый модуль имеет длину около 12 метров, ширину 2,4 метра и высоту 3 метра.

В издании отметили, что все модули выходят с завода практически в готовом виде, с уже установленными электрическими и сантехническими системами, а также системами кондиционирования. Затем на строительной площадке около 100 рабочих с помощью кранов соединяют сборные элементы. После монтажа каркаса здание становится готовым к эксплуатации сразу же после подключения к сетям водоснабжения и электроснабжения.

Здание обслуживается четырьмя лифтами. Также квартиры сразу обставили мебелью, благодаря чему арендаторы могут заселиться сразу, без дополнительных отделочных работ.

Дом предназначен для специалистов, привлеченных в регион в рамках местной программы по набору рабочей силы. Компания Broad Group Holon, которая построила дом утверждает, что здание сейсмостойко и может простоять более 1 000 лет.

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