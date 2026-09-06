Белорусов удивили выставленные имущественные налоги 10 6.09.2026, 22:54

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Что смущает людей.

Белорусы продолжают удивляться выставленным имущественным налогам, заметило «Зеркало».

«Просто информация. Минск. Налог на квартиру (примерно 80 000 долларов) 46 м2 — 45 рублей. Налог на машину (стоимость примерно 13 000 долларов) — 93 рубля. За год. Но логика непонятна мне», — рассказал пользователь соцсети.

Один из комментаторов ответил:

«Дом стоит на земле, на машине вы постоянно или нет (уже у каждого свое) ездите по дорогам. Которые постоянно нужно обслуживать — дорожное покрытие/освещение/уборка и так далее. Плюс разработки и проектирование новых дорог. Логика вполне понятная. Но тут другое меня смущает — С транспортным налогом я еще готова мириться, но налог на недвижимость, которую ты купил за свои деньги, с которых уже итак оплачен налог по покупке оплачиваешь кучу пошлин и опять еще должен платить за нее налог это трындец».

«Ну за прогулки и пробежки, и катание на велосипеде тоже надо налог вводить, получается», — ответил автор поста.

Вот какие комментарии оставили другие пользователи:

«Логика налогов в принципе не ясна».

«Вы же ездите по „идеальным дорогам“? Отсюда и цена такая».

«Купи мотоблок».

«А налог на собаку вам понятен?»

«Нет логики. Согласно конституции земля, вода и недра принадлежат народу. Но ты плати. Работаешь, платишь налоги на общие нужды, в числе которых дороги, но у тебя есть свой авто — плати еще больше».

«Меня больше прикалывает, что если нигде не работаешь, значит становишься „тунеядцем“. Должен работать и всё. Даже если ты девушка, которая занимается домом/квартирой, а мужчина работает и обеспечивает».

"Логика в том, что квартиры имеют даже самые бедные и «не защищннные» слои населения, и введя пропорциональную сумму налога, в сторону увеличения, они просто останутся без средств. А уменьшить пропорционально сумму налога на авто, так же не хочется, но уже по другой причине - денег хочется".

«Налоги не всегда должны быть логичными. Поинтересуйтесь, сколько налог на дом, где 200+ квадратов — обалдеете в этом году какие x5 x10 платежки пришли».

«Налог на квартиру равен 0,1% (одна тысячная) от стоимости квадрат умноженного на количество квадратов. Получается, что ваша квартира стоит по формуле через налог 45 000 рублей. Или 15 тыс. долларов. А не 80, как вы считаете. Вопрос — почему государство оценивает вашу квартиру в 15 тысяч? Вероятно они ответ знают, но не говорят почему-то. Однако с другой стороны если снести ваш дом то можно выплатить тоже 15 тыс, согласно уплаченному налогу в 45 рублей в год».

«Квартира, это необходимость. Машина, это роскошь. Вот такая логика.

Как я с вас угараю таких. Думаешь тебе на твою бричку налог скинут? Так тебе сейчас на хату просто повысят до машины х2, раз тебе мало. Никак вы, бл**ь, не научитесь».

«Вы платите сущие копейки и за то, и за другое».

«Ну если искать логику, то налог на квартиру это может быть за ведение кадастрового учета, а вот за машину — это на дороги. Как думаете, что требует больше денег?»

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