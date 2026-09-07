НПЗ, склад Ozon и объект ВПК: украинские дроны прилетели в Пермь 1 7.09.2026, 10:41

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иллюстративное фото: ИИ

БПЛА пролетели 1500 километров.

В российском городе Пермь местные жители сообщают о пролетах групп дронов и взрывах. Местные указывают, что несколько объектов могут находиться под атакой БПЛА.

Мониторинговые паблики публикуют видео россиян, фиксирующих пролеты групп дронов над городом, сообщает «Фокус».

В местных пабликах в соцсетях также сообщается, что под атакой могут находиться такие объекты, как «Пермнефтеоргсинтез» (он же Пермский НПЗ), один из хабов компании Ozon, а также одно из предприятий ВПК РФ.

Позже осинтеры добавили, что жители Перми продолжают фиксировать пролеты «значительных групп» дронов. Также местные говорят, что под атакой может быть линейная производственно-диспетчерская станция (ЛПДС) «Пермь».

Проект Astra указывает, что ранее Пермь находилась под атакой дронов. Тогда в результате атаки БПЛА, вероятно, была повреждена установка первичной атмосферно-вакуумной перегонки нефти на НПЗ «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» (ПНОС).

Отметим, от украинской границы до Перми — 1500 километров.

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