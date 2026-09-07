Каспаров рассказал, чем всё закончится для России 6 7.09.2026, 11:04

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Гарри Каспаров

Чечня или другие регионы РФ могут захотеть отсоединиться.

Распад Российской Федерации — это дело времени, и главной причиной этого станет не тяжелая экономическая ситуация в стране, а неспособность Кремля удерживать контроль над территориями, считает один из лидеров российской оппозиции, чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров.

Чечня или другие регионы РФ могут захотеть отсоединиться, и это станет причиной распада последней «империи». Свой прогноз для России политик озвучил в интервью на YouTube «Форум свободной России».

«Распады происходят не только и не столько по экономическому признаку. На самом деле распад империи связан с ее неспособностью контролировать территории. Экономика играет важную роль, но в империях такого масштаба главный — это все-таки силовой фактор. Конечно, в распаде СССР сыграла свою роль экономика, но экономика должна привести к неспособности центральной власти поддерживать необходимый силовой уровень контроля», — пояснил Каспаров.

При этом российский оппозиционер подчеркнул: «Если мы анализируем сегодняшнюю ситуацию, траектория распада будет связана с военными проблемами. Реальные успехи Украины на сегодня связаны с экономическими проблемами, но просто здесь не известно, где проходит раздел: война, экономика, социальная ситуация. Всегда можно найти экономические проблемы, которые находятся в основании теории распада. Вопрос нежизнеспособности. Все-таки XXI век. Экономическая целесообразность функционирования государства, в котором находится Чечня, Калининград, Хабаровск и Камчатка, проблемна».

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