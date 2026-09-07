Уиткофф и Кушнер уехали из Киева спецпоездом 4 7.09.2026, 8:23

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Фото: Getty Images

Теперь Трамп должен позвонить Зеленскому и Путину.

Представители президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, которые впервые посетили Киев с официальным визитом, поздно вечером 6 сентября уехали из украинской столицы спецпоездом. Об этом сообщила «Укрзалізниця».

«Отправили спецпоезд Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Поблагодарили за визит и передали от всех нас пожелания возвращаться скорее и расширять географию путешествий — чтобы тихие выходные были и в других городах», — сообщили в «Укрзалізниця».

По данным источника The Kyiv Independent, после того, как американские посланники доложат Дональду Трампу о переговорах в Москве и Киеве, президент США, как ожидается, поговорит сначала с Путиным, а затем с Зеленским. По словам американского чиновника, эти звонки ожидаются 7 сентября.

Напомним, 6 сентября президент Украины Владимир Зеленский провел в Киеве переговоры со специальными представителями Дональда Трампа, которые до этого побывали в Москве. На пресс-конференции после встречи ее участники сообщили, что Джаред Кушнер и Стивен Уиткофф привезли в украинскую столицу некие «новые идеи» относительно путей прекращения войны, но не уточнили, в чем именно они состоят.

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