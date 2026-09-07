Глава российского «Аэрофлота» предсказал потерю SSJ-100 2 7.09.2026, 9:06

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Проблема — в иностранных двигателях.

Российские авиакомпании не смогут самостоятельно заменить иностранные двигатели на самолетах SSJ-100 на отечественные и столкнутся с потерей бортов, заявил гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский. По его словам, установить импортозамещенные двигатели можно «только при определенных мерах государственной поддержки». «Если не будет субсидирования ремоторизации, будет постепенное выбытие флота у всех компаний, эксплуатирующих SSJ-100», — сказал Александровский «Коммерсанту».

Он не уточнил, какой объем бюджетного финансирования необходим для установки отечественных двигателей, но отметил, что замещать выбывающие самолеты придется «за счет перераспределения налета по остальному флоту», а также новых МС-21. Вопрос об источниках финансирования и экономической целесообразности ремоторизации SSJ-100 поднимается в авиаотрасли с 2022 года, когда французский Safran, отвечавший за обслуживание и изготовление деталей для горячей части SaM-146, остановил участие в совместном предприятии с Объединенной двигателестроительной корпорацией (ОДК). Источники «Коммерсанта» говорили, что стоимость замены двигателей SaM-146 на российские ПД-8 оценивалась в 2,1–2,3 млрд руб. на один самолет.

При этом некоторые собеседники издания называли эту цифру заниженной, поскольку себестоимость одного ПД-8 превышала 1 млрд руб. в 2024 году и с тех пор росла. В то же время часть источников подчеркивала, что двигатель подешевеет при серийной сборке. Однако остается вопрос, сможет ли ОДК выпускать достаточное количество двигателей ПД-8. В 2023 году производитель SSJ-100 отмечал, что ремоторизация потребует господдержки, поскольку процесс включает в себя помимо смены двигателей также замену мотогондол, доработку пилонов и кессона крыла, бортовой кабельной сети и систем вспомогательной силовой установки.

В ОДК ранее прогнозировали выбытие почти всего парка SSJ-100 из-за истекающих ресурсов двигателя к 2030 году.

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