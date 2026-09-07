В Кремле нервно отреагировали на выступление Пашиняна на армянском

В Кремле нервно отреагировали на выступление Пашиняна на армянском8
- 7.09.2026, 9:48
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Песков увидел в этом «сигнал».
В Кремле выразили непонимание в связи с тем, что премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил на саммите Шанхайской организации сотрудничества на армянском языке.
Слова спикера Кремля Дмитрия Пескова приводят российские пропагандисты.
Он считает, что таким образом Пашинян заявил о суверенности Армении.
«Да, это был сигнал — заявить о суверенности Армении. Почему только об этом нельзя заявить по-русски, честно говоря, мы не поняли», — сказал Песков.
В то же время, он добавил, что российская сторона «с уважением» относится к такому выбору главы армянского правительства, если для него это «столь важно» и является «главным».
27 августа Пашинян заявил о наличии оснований не считать Россию стратегическим партнером страны.