В Кремле нервно отреагировали на выступление Пашиняна на армянском 8 7.09.2026, 9:48

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НИКОЛ ПАШИНЯН

ФОТО: GETTY IMAGES

Песков увидел в этом «сигнал».

В Кремле выразили непонимание в связи с тем, что премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил на саммите Шанхайской организации сотрудничества на армянском языке.

Слова спикера Кремля Дмитрия Пескова приводят российские пропагандисты.

Он считает, что таким образом Пашинян заявил о суверенности Армении.

«Да, это был сигнал — заявить о суверенности Армении. Почему только об этом нельзя заявить по-русски, честно говоря, мы не поняли», — сказал Песков.

В то же время, он добавил, что российская сторона «с уважением» относится к такому выбору главы армянского правительства, если для него это «столь важно» и является «главным».

27 августа Пашинян заявил о наличии оснований не считать Россию стратегическим партнером страны.

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