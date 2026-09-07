Учителя рассказали, чему учат на уроках по ИИ в Беларуси

Учителя рассказали, чему учат на уроках по ИИ в Беларуси1
- 7.09.2026, 9:50
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Для каждого класса – своя программа.
В белорусских школах начали преподавать правильное использование искусственного интеллекта, пишет tochka.by.
Для каждого класса – своя программа, рассказали в эфире «Первого информационного» учителя.
Обучают как составлению правильного запроса для ИИ, так и критическому мышлению, а еще – безопасности.
Чему учат на уроках по ИИ
Так, в 6-7 классах ИИ изучают скорее как помощника. Для составления презентаций или поиска быстрых ответов на легкие вопросы. В эти же годы дети пробуют генерировать простые изображения.
В 8 классе есть отдельная тема по составлению правильных запросов для генерации видео или изображений, озвучивания презентаций.
«Что касается 9 классов, там, получается, новый уровень. Именно там мы говорим про авторское право, про достоверность найденной информации», — рассказала учитель информатики СШ № 4 г. Дзержинска Светлана Пузиновская.
Самих педагогов работе с современными технологиями тоже обучают. Учителя могут выбрать часовые семинары или недельные курсы в Академии образования. Все – на бесплатной основе.
Так, за первое полугодие 2026-го обучение прошли около 200 слушателей.
Новые навыки помогут на рынке труда
В вакансиях к потенциальным сотрудникам все чаще появляется требование о работе с ИИ. С начала 2026-го количество вакансий, в которых упоминается «промпт» или похожие слова, выросло более чем на 40%.
Чаще всего – в пяти определенных специальностях.
Так, работать с нейросетями ожидаемо придется программистам и разработчикам. На втором месте – маркетологи и менеджеры по маркетингу.
Далее идут дизайнеры и креаторы. Затем SMM-менеджеры и контент-менеджеры, а также копирайтеры. Замыкают пятерку лидеров менеджеры по продажам и менеджеры по работе с клиентами.