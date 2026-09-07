Учителя рассказали, чему учат на уроках по ИИ в Беларуси 1 7.09.2026, 9:50

1,640

Для каждого класса – своя программа.

В белорусских школах начали преподавать правильное использование искусственного интеллекта, пишет tochka.by.

Для каждого класса – своя программа, рассказали в эфире «Первого информационного» учителя.

Обучают как составлению правильного запроса для ИИ, так и критическому мышлению, а еще – безопасности.

Чему учат на уроках по ИИ

Так, в 6-7 классах ИИ изучают скорее как помощника. Для составления презентаций или поиска быстрых ответов на легкие вопросы. В эти же годы дети пробуют генерировать простые изображения.

В 8 классе есть отдельная тема по составлению правильных запросов для генерации видео или изображений, озвучивания презентаций.

«Что касается 9 классов, там, получается, новый уровень. Именно там мы говорим про авторское право, про достоверность найденной информации», — рассказала учитель информатики СШ № 4 г. Дзержинска Светлана Пузиновская.

Самих педагогов работе с современными технологиями тоже обучают. Учителя могут выбрать часовые семинары или недельные курсы в Академии образования. Все – на бесплатной основе.

Так, за первое полугодие 2026-го обучение прошли около 200 слушателей.

Новые навыки помогут на рынке труда

В вакансиях к потенциальным сотрудникам все чаще появляется требование о работе с ИИ. С начала 2026-го количество вакансий, в которых упоминается «промпт» или похожие слова, выросло более чем на 40%.

Чаще всего – в пяти определенных специальностях.

Так, работать с нейросетями ожидаемо придется программистам и разработчикам. На втором месте – маркетологи и менеджеры по маркетингу.

Далее идут дизайнеры и креаторы. Затем SMM-менеджеры и контент-менеджеры, а также копирайтеры. Замыкают пятерку лидеров менеджеры по продажам и менеджеры по работе с клиентами.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com