К Путину постучали в двери 1 Виктор Каспрук

7.09.2026, 9:35

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В этой ситуации прослеживается четкая параллель с Чаушеску, Саддамом и Каддафи.

Поскольку с одной стороны, война стала для Путина инструментом консолидации. Она позволяет объяснять экономические трудности внешней угрозой, оправдывать репрессии, мобилизовать патриотическую риторику и подчинять общество логике осажденной крепости. С другой – затяжная война постепенно превращается в огромный механизм износа ресурсов Российской Федерации. А признаки перенапряжения российской экономики становятся все более отчетливыми.

Однако, сравнивая Путина с Николае Чаушеску, Саддамом Хусейном или Муаммаром Каддафи, стоит иметь в виду, что все эти диктатуры в определенный момент достигли состояния, когда механизмы, созданные для сохранения власти, начали работать против самой власти.

Репрессивный аппарат переставал гарантировать лояльность, военная политика становилась все более дорогостоящей, экономическая модель — менее жизнеспособной, а элиты начинали задумываться не над тем, как укрепить правителя, а как пережить его возможное падение. Эта логика делает нынешнюю ситуацию вокруг Путина стратегически важной.

Вместе с тем было бы не совсем правильно говорить о неизбежном крахе путинского режима прямо сейчас. По состоянию на осень 2026 года Россия не находится на грани неизбежного распада, а сам Путин сохраняет значительный контроль над государственным аппаратом, силовыми структурами, информационным пространством и ключевыми группами элиты.

Кремлевский режим все еще способен финансировать войну, производить вооружение, компенсировать значительную часть военных потерь и поддерживать репрессивную систему. Возможно, тогда более правильно говорить не о близком «конце Путина», а о постепенном сужении пространства его стратегического маневра.

Но реальность путинской системы заключается в том, что война одновременно укрепляет ее и подтачивает. После начала полномасштабного вторжения Кремль получил чрезвычайно мощный инструмент политической мобилизации.

Тогда война позволила перевести общество в режим чрезвычайного положения, объяснить экономические проблемы санкциями и «враждебным окружением», легитимизировать усиление репрессий и представить любое несогласие как содействие внешнему врагу.

Для персоналистской диктатуры это чрезвычайно эффективный механизм. Пока существует образ экзистенциальной угрозы, режиму гораздо легче требовать от общества терпения, жертв и покорности.

Но этот механизм имеет фундаментальное ограничение: война должна демонстрировать результат. Если война не завершается победой, но и не может быть прекращена без политических последствий, она превращается в ловушку. Именно это все более отчетливо проявляется в России.

Путин построил свою легитимность в значительной мере на образе государства, которое вернуло себе силу после хаоса 1990-х годов. Его политический контракт с российским обществом десятилетиями был примерно таким: государство обеспечивает порядок, доходы и относительную социальную стабильность, а граждане не вмешиваются в политику. Война изменила этот контракт. Теперь государство все больше требует не пассивной лояльности, а материального, человеческого и психологического участия в войне.

И как раз на этом этапе возникает фундаментальная проблема. Российская система была значительно лучше приспособлена к мобилизации ресурсов, чем к их восстановлению. Она может изымать деньги из экономики, переводить предприятия на военные заказы, повышать налоги, использовать государственные банки, перераспределять собственность и стимулировать военную промышленность. Но все эти механизмы имеют накопительный эффект: они забирают ресурсы из гражданской экономики.

Сейчас необходимо различать ликвидность государства и его экономическую жизнеспособность. Тоталитарный режим может долго финансировать войну даже ценой деградации гражданской экономики. Вопрос заключается в том, как долго он может это делать, не создавая негативных для себя политических последствий?

К этому добавился новый фактор — украинские удары по российской энергетической инфраструктуре. Проблема для Кремля заключается не только в физическом повреждении отдельных НПЗ. Удар по переработке нефти создает цепную реакцию: возникает дефицит топлива, растут цены, государство вынуждено ограничивать экспорт нефтепродуктов, а внутренний рынок требует все большего административного вмешательства.

В 2026 году Россия уже столкнулась с дефицитом бензина в отдельных регионах, тогда как новые прогнозы предполагают падение нефтедобычи до самого низкого уровня примерно за 17 лет.

В этот момент проявляется одна из важнейших закономерностей тоталитарных режимов: экономические проблемы становятся политическими не тогда, когда деньги заканчиваются, а тогда, когда государство уже не может одинаково эффективно компенсировать потери всем ключевым социальным группам.

Пока Кремль еще способен одновременно финансировать армию, платить военным высокие компенсации, поддерживать силовиков, субсидировать стратегические предприятия и обеспечивать приемлемый уровень жизни для большинства населения, социальная стабильность будет сохраняться. Но если возникает необходимость выбирать, кому дать ресурсы, система входит в качественно иную фазу.

Тогда вопросы начинают задавать не только обычные граждане, но и губернаторы, чиновники, бизнесмены, генералы и представители крупного капитала. И именно этот момент гораздо опаснее для Путина, чем падение рейтинга популярности.

Диктатуры редко падают из-за того, что население вдруг перестает бояться. Значительно чаще они начинают разрушаться тогда, когда элиты перестают верить в способность правителя гарантировать будущее системы. И очень важно это понимать.

В этой ситуации прослеживается четкая параллель с Чаушеску, Саддамом и Каддафи. В каждом из этих случаев внешняя прочность режима долгое время скрывала внутреннюю хрупкость. Пока силовой аппарат оставался абсолютно лояльным, система могла выглядеть непоколебимой. Но когда часть элиты или силовиков решала, что правитель стал не активом, а источником опасности, скорость политических изменений могла быть чрезвычайной.

Поэтому исторические параллели с Чаушеску, Саддамом и Каддафи стоит воспринимать как предупреждение о будущем. Хотя необязательно, что диктатор Путин повторит их судьбу один в один. Поскольку Россия 2026 года отличается от Румынии 1989-го, Ирака 2003-го или Ливии 2011-го.

Российское тоталитарное государство обладает ядерным арсеналом, значительно более мощным силовым аппаратом, большими природными ресурсами и опытом приспособления к санкциям и войне. Однако это никак не гарантирует того, что в определенный момент какие-то молодые полковники из ближайшего к Путину силового окружения не предпримут попытку арестовать диктатора, тайно расстрелять его как предателя России, а затем сообщить всему миру, что власть перешла к Временному правительству.

Ведь несмотря на то, что Служба безопасности президента Российской Федерации (структурное подразделение Федеральной службы охраны — ФСО) максимально засекречена, фамилии ключевых офицеров и телохранителей из ближайшего окружения Путина сейчас известны. Эти лица непосредственно сопровождают его в поездках или отвечают за логистику и безопасность объектов.

Что может произойти, если, например, Андрей Ластовецкий, Никита Беленький, Владимир Тимофеев, Максим Степанов, Евгений Головков завезут Путина вместо подмосковной резиденции в «Ново-Огарево» в ближайший лес, и там его ликвидируют?

Или Антон Мишенин, Сергей Москаленко, Александр Куприянов, Герман Широков, Михаил Богданов, Андрей Анненков, Александр Гореликов прибегнут к опыту устранения индийской премьер-министра Индиры Ганди и расстреляют Путина прямо в Кремле, накануне его встречи с очередным президентом какой-то из стран Африки?

Гипотетический сценарий, при котором ключевые офицеры Службы безопасности президента РФ или сотрудники ФСО решатся на ликвидацию Владимира Путина, будь то путем вывоза в лес во время загородной поездки, или через прямой расстрел в Кремле по аналогии с убийством Индиры Ганди собственными охранниками, — неизбежно спровоцировал бы колоссальный политический шок, мгновенную дестабилизацию системы и жестокую борьбу за власть внутри российских элит.

Поскольку путинский режим является глубоко персонализированной тоталитарной системой, где все институты, силовики и олигархические кланы замыкаются непосредственно на фигуру лидера, его внезапное исчезновение или физическое уничтожение разрушило бы существующий баланс сил и создало бы вакуум легитимности.

Российская Федерация сразу оказалась бы на грани острого конституционного и управленческого кризиса. Согласно российскому законодательству, в случае недееспособности или смерти президента обязанности главы государства должен временно принять глава правительства, однако в реальных условиях силовики (ФСБ, Совет безопасности, Нацгвардия) и другие заинтересованные группировки немедленно начали бы закулисные переговоры или открытое силовое противостояние за реальный контроль над Кремлем и «ядерным чемоданчиком».

Первой реакцией системы на подобное покушение внутри самой ФСО стал бы режим строгой секретности, информационная блокада и объявление чрезвычайного положения или плана «Крепость».

Организаторы покушения и исполнители оказались бы под колоссальным давлением, поскольку параллельные силовые структуры, прежде всего ФСБ, немедленно начали бы масштабные чистки, аресты и расследования с целью выявления возможных заказчиков, сообщников или иностранного следа.

Даже если заговорщики имели бы детальный план устранения диктатора, удержать ситуацию под контролем без широкой поддержки армии, спецслужб и высшего политического руководства им было бы чрезвычайно трудно, что повышает вероятность внутренних вооруженных столкновений.

Для внешнего мира и, в частности, для войны против Украины и геополитической стабильности такой поворот событий означал бы период крайней непредсказуемости Московии.

Новая переходная власть или хунта, возникшая бы на обломках прежнего путинского режима, была бы вынуждена в первую очередь стабилизировать внутренний фронт и спасать страну от потенциальной гражданской войны или распада, что могло бы привести к временному параличу военного командования, снижению боеспособности российских войск на оккупированных территориях или даже к попыткам начать тайные переговоры с Западом ради снятия санкций в обмен на определенные уступки.

Но, как бы там дальше ни было, Николае Чаушеску, Саддам Хусейн и Муаммар Каддафи стучатся в двери режима Путина. Для современной России этот «стук в двери» является предупреждением: чем сильнее режим закручивает гайки, уничтожает альтернативы и ведет агрессивную войну в Украине, тем более разрушительным и непредсказуемым становится его неизбежный коллапс. История доказывает, что никакие спецслужбы, пропаганда или армия не способны обеспечить диктатору вечную власть, если он начинает войну против времени и собственного народа.

Николае Чаушеску, Саддам Хусейн и Муаммар Каддафи напоминают о том, что исторический финал всех персоналистских диктатур является закономерным, неотвратимым и часто трагическим для самих диктаторов. И Путин ни в коем случае не может стать исключением из этого правила.

Ведь опыт падения диктатур свидетельствует, что чем жестче режим и чем дольше узурпатор удерживает абсолютную власть, разрушая государственные институты, тем выше вероятность внезапного, катастрофического и бесславного падения, когда внутренние кризисы или внешнее давление окончательно разрушают иллюзию его мнимого всесилия.

Виктор Каспрук, блог

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