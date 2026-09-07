В российских школах почти половина учителей оказалась старше 50 лет 4 7.09.2026, 10:22

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Их некому заменить.

В российских школах все сильнее ощущается дефицит молодых педагогов. Около 45% учителей на данный момент находятся в возрасте старше 50 лет, тогда как специалистов младше 30-ти всего 15%, пишут «Известия».

Согласно оценке Института образования НИУ ВШЭ, количество начинающих педагогов с 1987 года сократилось почти вдвое, а в 2020/21 учебном году в школах произошел демографический перелом: преподавателей в возрасте за 60 стало больше, чем тех, кому еще не исполнилось 30. По словам председателя профсоюза «Учитель» Дмитрия Казакова, молодые люди отказываются работать педагогами из-за невысоких зарплат, тяжелых условий труда и частых реформ в сфере образования. При этом преподаватели в возрасте — часто выгоревшие люди, которые много перерабатывают, добавил Казаков. «Заменить возрастных учителей некому. Они продолжают работать не только потому, что на учительскую пенсию невозможно жить, но и с гуманистической целью: «А кто, если не я?!» — пояснил педагог из Хабаровска Вячеслав Пильников.

Из-за дефицита молодых учителей многим школам не хватает предметников по математике, информатике и английскому языку, отмечает академический директор школы «Летово» Ярослав Казанов. «Учитель информатики может уйти в IT или смежные цифровые профессии. Сильный преподаватель английского — работать в онлайн-школах, репетиторстве, корпоративном обучении. Математики, физики, химики востребованы не только в школе, но и в других профессиональных направлениях», — пояснила HR-директор мультисервисной компании Newstaff Олеся Бормотова. По ее словам, нехватка педагогов может обернуться нестабильностью в обучении и большей зависимостью от репетиторов.

В то же время существенная разница в возрасте может препятствовать доверию и взаимопониманию между учениками и преподавателями. «У педагогов старшего возраста меньше мотивации изучать что-то новое. Чтобы понимать современных детей и подростков, нужно быть в этой среде, общаться на том же языке, переводить сложный язык науки и школьной дисциплины на понятный ребенку. И с этим, конечно, проблемы», — отметил главный эксперт Центра общего и дополнительного образования им. А.А. Пинского НИУ ВШЭ Сергей Заир-Бек.

При этом школьники все чаще воспринимают возрастных педагогов как «говорящий учебник», а не как наставника, говорит специалист психологической платформы Alter Татьяна Пряхина. Также, по ее словам, из-за выгорания и эмоционального истощения педагоги меньше проявляют эмпатию к ученикам, резко реагируют на ошибки и провинности. Все это негативно сказывается на всех участниках школьной системы, заключила эксперт.

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