Названы лучшие смартфоны на Android в 2026-ом году 1 7.09.2026, 10:32

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Их рекомендуют эксперты.

Редакция издания про технологии PC Mag составила список из восьми лучших Android-смартфонов в 2026 году, которые продаются на глобальном рынке. Автор топа лично протестировал все упомянутые ниже гаджеты.

Если вы выбираете новый смартфон, экосистема Android предлагает гораздо больше разнообразия, чем iPhone – от размеров и дизайна до цены и набора возможностей.

Лучший Android-смартфон – Galaxy S26 Ultra. Актуальный флагман Samsung с самым мощным процессором, продвинутыми камерами и огромным качественным экраном. Отдельным преимуществом стал встроенный S Pen, который позволяет делать заметки и рисовать.

Лучший смартфон среднего класса – Pixel 10a. Аппарат сочетает яркий экран, хорошую производительность и качественные камеры при доступной цене в $499. Смартфон также получил набор ИИ-функций для обработки фотографий, защиту IP68 и семь лет обновлений.

Лучший бюджетный смартфон – Galaxy A17 5G. При цене около $200 покупатели получают большой дисплей с частотой 90 Гц, надежные камеры, хорошую автономность и качественную сборку. Еще одним преимуществом стали 6 лет обновлений безопасности, благодаря чему недорогой телефон останется актуальным и защищенным и после 2030 года.

Лучший складной телефон – Galaxy Z Fold 8. Устройство получило более широкий корпус, усиленный шарнир и уменьшенный вес, сохранив при этом массивный 7,6-дюймовый внутренний экран. Смартфон работает на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5 и предлагает 17 часов работы батареи, Galaxy AI, 50-Мп камеру и долгосрочную поддержку.

Лучший смартфон для фанатов чистого Android – Pixel 11. Смартфон объединяет производительность на уровне Pro, качественный дисплей и продвинутые камеры. Особого внимания заслуживает ИИ функции вроде перевода звонков и «умного» редактирования снимков.

Лучший компактный смартфон – Galaxy S26. Базовый флагман Samsung предлагает флагманскую производительность в относительно компактном корпусе, сохраняя качественные камеры и полезные инструменты ИИ. При этом смартфон оснащен тем же процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5, что и более дорогой S26 Ultra, поэтому пользователям не придется жертвовать производительностью.

Лучший раскладной смартфон – Motorola Razr (2026). Компактный дизайн, яркие расцветки и улучшенная защита IP48 делают модель одним из самых интересных вариантов для тех, кто хочет необычный смартфон.

Самый быстрый Android-смартфон – RedMagic 11S Pro. Модель создана прежде всего для мобильного гейминга и оснащена 144-герцовым экраном, разогнанными чипсетом Snapdragon 8 Elite Gen 5, батареей 8000 мАч и жидкостной системой охлаждения. А по бокам корпуса расположены физические сенсорные триггеры.

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