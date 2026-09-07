Белорусы нашли в печке «клад» из девяти миллионов рублей 1 7.09.2026, 10:13

8,716

Деньги пролежали в тайнике около десяти лет.

Банку с девятью миллионами неденоминированных рублей нашла в печи семья из белорусской глубинки. Деньги пролежали в тайнике около десяти лет. Видео «распаковки» клада молодые люди опубликовали в TikTok.

Во время пересчета средств авторы ролика в шутку называли себя миллионерами и иронизировали, на что смогут потратить найденные средства: на замену крыши, на покупку Geely, на «бычка с коровкой» и сарай. Не все пользователи уловили юмор и в комментариях уточнили, что даже десять лет назад этих денег не хватило бы ни на что из списка желаний.

По курсу на 2016 год 9 млн рублей можно было обменять примерно на 450 долларов. Архив валют на сайте Нацбанка сообщает, что 1 июня 2016 года доллар продавали по 19 788 рублей. Средняя номинальная начисленная зарплата в 2016 году составила около 364 долларов в эквиваленте.

В комментариях пользователи советовали на будущее не прятать деньги в печь, а нести в банк или инвестировать.

«Лучше в банк положить или в недвижимость. Купили бы хату десять лет назад и сдавали, не пропали бы зря», — отметилась в обсуждении пользовательница с ником Аня.

«Мы в курсе, но про эти деньги мы даже не догадывались!» — отметила авторка ролика.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com