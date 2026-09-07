Появилась карта самых грибных мест Беларуси 7.09.2026, 10:55

3,156

Эксперт рассказал, куда сейчас лучше отправляться за боровиками.

Грибной сезон в Беларуси в самом разгаре, но везет с «уловом» далеко не всем. Чтобы подобных разочарований было меньше, для любителей тихой охоты составили подробную карту.

Где сейчас искать боровики и другие лесные трофеи, рассказал автор Telegram-канала «Alex Bull Погода». За основу он взял данные об осадках и температуре, а также особенности лесов в разных регионах.

Какая ситуация на севере страны

Этому региону повезло больше всего с осадками. В начале сентября по северу и северо-западу Беларуси прошли хорошие дожди.

Так, в Езерище выпало 62 мм осадков, Полоцке – 60 мм, Витебске – 48 мм, Сенно – 42 мм, Лынтупах – 41 мм. Это от 70 до 102% месячной нормы.

Однако мокрый лес еще не гарантирует полную корзину. В песчаных борах вода быстро уходит вглубь, а мох высыхает на порывистом ветру.

Поэтому за боровиками лучше идти к лесным дорогам, на склоны и прогреваемые опушки. Перспективны также края вырубок и смешанные леса с березой, сосной и елью.

А вот глухие ельники на глинистой почве лучше обходить стороной. После обильных дождей вода там застаивается, что грибам не на пользу.

Есть и еще один нюанс – червивость. Теплая и сырая погода этому только способствует, поэтому на севере испорченными могут оказаться до 60–70% взрослых белых.

Что в центре и на востоке

Здесь дождей было меньше: в Борисове и Воложине выпало по 36 мм, Могилеве – 18 мм, Минске – 16 мм.

Зато влаги оказалось достаточно для грибов и не слишком много, чтобы почва была переувлажнена. Поэтому сейчас стоит заглянуть в ельники, смешанные леса с орешником и березовые участки.

Белые здесь могут попадаться реже, чем на севере, зато они меньше страдают от червей.

Есть ли грибы на юге

Меньше всего дождей досталось югу и юго-западу. В Бресте выпало 4 мм осадков, Волковыске – 5 мм, Барановичах и Пинске – по 6 мм, Гомеле – 8 мм. Это всего 7–15% месячной нормы.

Поэтому в сосновых борах на песчаной почве сейчас слишком сухо. Тратить на них время автор карты не советует.

Но без грибов эта часть страны тоже не осталась. Искать белые и подосиновики стоит там, где лучше сохраняется влага: возле болот, в пойменных дубравах и ольшаниках вдоль Припяти и небольших рек. Еще один вариант – густые посадки, где подолгу держится роса.

Какие грибы на пике

Сейчас самое время идти за белыми. Первая осенняя волна уже накрыла север страны и центральную часть Минской области. Правда, продлится она недолго: в ближайшие дни грибов станет меньше.

Не подводят и подосиновики. Они быстро растут и почти не страдают от червей. Искать их лучше в молодых осинниках и по краям мелиоративных канав.

С лисичками придется немного подождать. Новую волну ожидают примерно к 15–20 сентября.

А на севере и северо-западе уже показались первые осенние опята. Искать их стоит в смешанных лесах на старой березовой и ольховой древесине.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com