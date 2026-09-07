В Эстонии внепланово закрыли один КПП на границе с РФ 1 7.09.2026, 11:01

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Из-за нелегальных мигрантов.

Эстонские пограничники в воскресенье досрочно закрыли пункт пропуска «Лухамаа» на границе с Россией из-за нелегальных мигрантов, которые настойчиво пытались попасть на территорию Эстонии без документов, сообщает ERR.

В Южной префектуре Полицейской пограничной службы Эстонии объявили, что вечером 6 сентября пункт пропуска «Лухамаа» прекратил работу раньше обычного из-за двух нелегальных мигрантов – мужчины и женщины.

«Двое граждан Ирана настойчиво пытались пересечь границу в Эстонию из России через пункт пропуска «Лухамаа». Однако у них не было оснований для пересечения границы, поскольку оба уничтожили свои документы после прибытия с территории России», – сообщили в ведомстве.

Эстонские пограничники отправили их обратно в сторону России и предупредили российскую сторону. Иранцы не сдавались и возвращались на эстонский КПП, после чего пункт пропуска решили закрыть раньше, чем предусмотрено стандартным графиком работы.

«КПП будет оставаться закрытым, пока РФ не решит ситуацию со своей стороны», – добавили в сообщении.

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