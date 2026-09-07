Кремлевская схема Путина дала трещину 2 Петр Олещук

7.09.2026, 11:10

3,878

Петр Олещук

США признали Украину.

Я, как и большинство украинцев, максимально скептически отношусь к фигурам Уиткоффа и Кушнера — специальным представителям Трампа по вопросам переговоров между Россией и Украиной. Но в то же время не могу не отметить довольно серьезные изменения, которые в последнее время наблюдаются в работе этих переговорщиков.

Что я имею в виду в первую очередь?

Ранее переговоры с участием сначала Уиткоффа, а затем Уиткоффа и Кушнера проходили фактически исключительно в формате посредничества между Трампом и Путиным, между российской и американской сторонами. Украина при этом рассматривалась скорее как объект.

То есть схема выглядела примерно так. Уиткофф едет в Москву, встречается с российскими представителями, обедает, встречается с Путиным, выслушивает его пожелания, после чего со всем этим возвращается в Вашингтон. А дальше начинается давление на Украину с требованиями согласиться на прихоти России.

Нельзя сказать, что сейчас американцы полностью отошли от этой схемы. Некоторые ее признаки мы по-прежнему наблюдаем. Но в то же время они, похоже, наконец признали очевидный факт. Любые договоренности о завершении российско-украинской войны возможны только при участии Украины. Причем речь идет не просто о формальном присутствии украинской стороны за столом переговоров, а о ее серьезном участии в разработке итоговых документов.

И это очень существенное изменение. Причем, очевидно, не столько в сознании самих Кушнера и Уиткофа, сколько в подходах тех людей, которые направляют их на подобные переговоры. И это, на мой взгляд, очень показательно.

Не менее показательно и то, как россияне всеми силами пытались предотвратить этот визит. Я имею в виду именно поездку американских представителей в Киев после визита в Москву.

Вокруг этого развернулась настоящая информационная кампания, которую поддерживали ряд известных распространителей российской пропаганды, включая того самого Шария. Он прямо запугивал Уиткофа и Кушнера тем, что, мол, если они поедут в Киев, то никто не сможет гарантировать им безопасность, что здесь идет «война спецслужб» и вообще все очень страшно, а потому ехать не стоит.

Еще до того, как россияне объявили о так называемом ограничении обстрелов Киева, Россия подвергла массированной атаке два основных киевских аэропорта (Жуляны и Борисполь). Причем в Жулянах были поражены два советских самолета, которые уже давно стояли там без движения. То есть это выглядело как чисто демонстративная акция, призванная показать невозможность использования аэропорта для визита американской делегации.

Очевидно, в Москве рассчитывали, что, поскольку американские представители не слишком любят пользоваться наземными альтернативами авиационному транспорту, это станет еще одним аргументом в пользу того, чтобы они не ехали в Киев.

Но они уехали.

Потому что даже им, очевидно, стало ясно: переговоры и посредничество без реального участия обеих сторон — это довольно абсурдная конструкция, которая просто не может служить основой для серьезного дипломатического процесса.

И это действительно существенное изменение, которое мы сейчас наблюдаем в позиции администрации Трампа.

Означает ли все это начало какого-то нового переговорного процесса, способного в обозримой перспективе привести к прекращению войны? Здесь у меня есть серьезные сомнения.

Потому что в целом позиция России не изменилась. И хотя формально даже Путин заявил, что переговоры должны проходить между Россией и Украиной. То есть якобы косвенно признал субъектность Украины — это пока вовсе не означает, что Россия реально готова признать сам факт существования украинского государства.

И именно в этом, в конечном счете, и заключается сегодня ключевая проблема переговорного процесса.

Вопрос не в том, кто контролирует ту или иную часть Донбасса. И даже не в том, какие дополнительные требования россияне могут выдвигать в отношении русского языка в Украине. Мы прекрасно понимаем, что и русский язык, и русская церковь в Украине — это не то, что на самом деле волнует российское руководство. Речь идет о желании получить юридически закрепленные рычаги влияния, с помощью которых можно было бы ограничивать украинский суверенитет, а впоследствии превратить это ограничение в постепенный демонтаж украинского государства.

И именно этот вопрос остается ключевым.

Очевидно, что до тех пор, пока российский режим не окажется в условиях, при которых он больше не сможет думать о демонтаже украинского государства и будет вынужден заниматься совершенно другими проблемами, говорить о действительно успешном и перспективном дипломатическом процессе вряд ли приходится. И это тоже факт, который, думаю, нам всем стоит признать.

Поэтому на данный момент можно говорить о двух основных итогах визита Уиткофа и Кушнера в Киев.

Первое — это, похоже, наконец-то признание американской стороной того, что без учета позиции Украины никакая реальная перспектива переговоров невозможна.

Второе — это временное прекращение бесконечного марафона обстрелов украинской столицы, который фактически длился более недели.

На данный момент это, на мой взгляд, два главных вывода и два наиболее очевидных следствия произошедшего.

Петр Олещук, Facebook

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com