СБУ взорвала убийцу генерала украинской разведки 4 7.09.2026, 11:30

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Операция держалась в секрете.

Украинские спецслужбы взорвали автомобиль Олега Шутова. Он, как утверждает СБУ, лично в Киеве подложил бомбу под машину генерал-майора военной разведки Украины Максима Шаповала.

Олега Шутова взорвали 27 июля в оккупированном Донецке, пишет LB.ua со ссылкой на источники в украинских спецслужбах.

Самодельное взрывное устройство заложили в Subaru, на котором Шутов приехал к спортивному комплексу «Динамо» в Ленинском районе Донецка.

Местные пророссийские ресурсы тогда сообщали о «ночной атаке беспилотника», в результате которой якобы пострадал глава федерации спортивной борьбы.

Шутов действительно возглавлял ассоциацию дзюдо и самбо так называемой ДНР, одновременно Шутов был сотрудником так называемого «Центра специальных операций Министерства государственной безопасности ДНР». В 2024 году это ведомство ликвидировали, а его функции передали местному управлению ФСБ.

«Именно этот человек 26 июня 2017 года заложил взрывное устройство под автомобиль генерала украинской разведки Максима Шаповала. Сегодня мы впервые обнародуем детали исполнителя этого террористического акта», — заявлял тогдашний глава СБУ Василий Грицак.

Шутов снял квартиру в доме, где жил Шаповал, а также арендовал место на парковке рядом с машиной генерала. 27 июня 2017 года автомобиль Шаповала взорвался в Соломенском районе Киева. Генерал погиб. По данным СБУ, спустя час после взрыва Шутов забрал вещи из арендованной квартиры и выехал в Россию, а оттуда — на Донбасс.

Шутова также связывали с убийством начальника отдела контрразведки СБУ в Донецкой области полковника Александра Хараберюша. Его автомобиль взорвали в Мариуполе 31 марта 2017 года.

Информацию о ликвидации Шутова не публиковали более месяца из соображений безопасности — пока диверсионная группа не вернулась с оккупированной территории.

Служба безопасности Украины впервые публично назвала Шутова убийцей генерал-майора Максима Шаповала в апреле 2019 года.

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