В Гомеле решили устроить показуху

В Гомеле решили устроить показуху4
- 7.09.2026, 11:57
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Местные жители возмущены.
Жительница микрорайона Костюковка поделилась эмоциями в связи с визитом председателя Гомельского горисполкома Руслана Пархамовича. Она разместила в соцсетях видео, которое назвала криком души и отметила, что «справедливость и честность надо искать в словарях», пишет «Флагшток».
Гомельчанка Марина рассказала, что 5 сентября глава горисполкома приезжал в этот бывший городской поселок:
«Посмотрел садик, какие-то мероприятия. Но суть в чем: у нас просто за ночь вымелись все листья, у нас срубились деревья, у нас выбросился весь мусор. У нас вдруг стало очень красиво».
Оказалось, что Пархамович приезжал в Костюковку для показного участия в областном субботнике. Он носил доски на территории детского сада №36, в здании которого идет капитальный ремонт. По информации госСМИ, «рядом с руководством города трудились представители предприятий, организаций, активисты БРСМ».
Как следует со слов жительницы Костюковки, всю остальную территорию микрорайона, которая давно пришла в запустение, привели в порядок силами ЖКХ накануне приезда главы горисполкома.
«Показуха — наше всё», — отреагировали в комментариях.
«А можно пригласить «мэра» в Шведскую Горку? ЖКХ туда вообще не заходит, трава не кошена за лето ни разу, мусор валяется», — написал другой пользователь.
Ему ответили, что приедет, если выделят деньги на какой-либо объект в микрорайоне, или когда будет новый «а-ля субботник».