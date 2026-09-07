В Гомеле решили устроить показуху 4 7.09.2026, 11:57

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Местные жители возмущены.

Жительница микрорайона Костюковка поделилась эмоциями в связи с визитом председателя Гомельского горисполкома Руслана Пархамовича. Она разместила в соцсетях видео, которое назвала криком души и отметила, что «справедливость и честность надо искать в словарях», пишет «Флагшток».

Гомельчанка Марина рассказала, что 5 сентября глава горисполкома приезжал в этот бывший городской поселок:

«Посмотрел садик, какие-то мероприятия. Но суть в чем: у нас просто за ночь вымелись все листья, у нас срубились деревья, у нас выбросился весь мусор. У нас вдруг стало очень красиво».

Оказалось, что Пархамович приезжал в Костюковку для показного участия в областном субботнике. Он носил доски на территории детского сада №36, в здании которого идет капитальный ремонт. По информации госСМИ, «рядом с руководством города трудились представители предприятий, организаций, активисты БРСМ».

Как следует со слов жительницы Костюковки, всю остальную территорию микрорайона, которая давно пришла в запустение, привели в порядок силами ЖКХ накануне приезда главы горисполкома.

«Показуха — наше всё», — отреагировали в комментариях.

«А можно пригласить «мэра» в Шведскую Горку? ЖКХ туда вообще не заходит, трава не кошена за лето ни разу, мусор валяется», — написал другой пользователь.

Ему ответили, что приедет, если выделят деньги на какой-либо объект в микрорайоне, или когда будет новый «а-ля субботник».

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