Из Литвы выслали десятки белорусов, которые работали в IT-компании 3 7.09.2026, 12:23

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Их признали угрозой нацбезопасности.

Департамент государственной безопасности Литвы признал 22 белоруса, работавших в технологической компании, угрозой национальной безопасности страны. Их разрешения на временное проживание в Литве были аннулированы, они высланы из страны, пишет «Зеркало» со ссылкой на Департамент.

Все 22 человека были выдворены из Литвы с запретом на возвращение. Им запрещен въезд в Шенгенскую зону сроком на пять лет. Выдворенные работали в компании, которая участвовала в проекте Агентства Европейского союза по космической программе (EUSPA) и мошенническим путем получила почти 500 тысяч евро.

По данным Службы расследований финансовых преступлений при МВД Литвы, двое белорусов, работавших в этой фирме, были осуждены за мошенничество. Во время следствия правоохранители установили, что зарегистрированная в Литве компания получила финансирование ЕС для разработки профессиональных приемников спутниковой навигации, способных использовать сервис высокой точности Galileo (HAS) для нужд сельского хозяйства, включая управление сельскохозяйственной техникой и поддержку операций точного земледелия.

Общий бюджет проекта составлял 1 64 33,81 евро. Из них 745 453,67 евро финансировало Агентство Европейского союза по космической программе (EUSPA), причем 447 272 евро фактически были перечислены компании.

«Чтобы получить финансирование ЕС, компания предоставила EUSPA декларацию под честное слово, в которой утверждалось, что в отношении нее не применяются никакие ограничительные меры ЕС и что она не имеет связей с подсанкционными субъектами. В ходе расследования под кодовым названием были выявлены тесные связи между обвиняемыми и российским и беларусским военно-промышленным комплексом, в отношении которого действуют санкции ЕС. Было установлено, что после начала российской агрессии против Украины бенефициары компании предприняли изменения в структуре ее управления. Чтобы обойти действовавшие в отношении граждан Беларуси ограничения ЕС, в апреле 2022 года руководителем компании был назначен гражданин США и Литвы — член белорусской семьи обвиняемых», — отметили в Службе расследований.

Однако зарегистрированная в Литве компания фактически продолжала находиться под контролем обоих граждан Беларуси. Они занимали руководящие должности в зарегистрированной в России компании, которая разрабатывает и тестирует микросхемы спутниковой навигации для военных целей и находится под санкциями ЕС.

«Один из обвиняемых в личных целях даже получил российское гражданство в 2020—2021 годах. Обвиняемые признали свою вину и возместили причиненный ущерб в размере 447 272 евро. Они были осуждены за мошенничество, выразившееся в незаконном получении средств ЕС в сговоре с другими лицами, а также за подделку документов и их использование», — сообщили следователи.

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