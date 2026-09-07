Украинские дроны ударили по авиабазе РФ в Таганроге 1 7.09.2026, 12:40

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Фото: NASA FIRMS

На стоянке самолетов вспыхнул пожар.

Украинские дроны атаковали военный аэродром в Таганроге Ростовской области в Российской Федерации. Об этом сообщает военный портал «Милитарный», ссылаясь на данные мониторингового сервиса NASA FIRMS.

Отмечается, что атака на аэродром произошла в ночь на 7 сентября 2026 года, пожар зафиксировали в 02:44 ночи на территории стоянки самолетов. В сообщении говорится, что аэродром расположен примерно в 40 км от государственной границы Украины.

«Авиабазу активно использует российская армия. На ее территории расположен 325-й авиаремонтный завод (в/ч 23213), который занимается ремонтом транспортных самолетов и агрегатов для Ил-76», – пишет издание.

Также отмечается, что рядом с аэродромом находится воинская часть 5-й авиационной группы.

Аналитики портала пишут, что южнее этого аэродрома расположен заводской аэродром Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева, на территории которого проводят ремонт и модернизацию самолетов ДРЛВ А-50У, транспортных Ил-76 и патрульных Ил-38. Предприятие также осуществляет модернизацию и обслуживание самолетов иностранных заказчиков.

Именно на самолетах дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 и А-50У держится российская ПВО.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсар признал утром, что имела место атака БПЛА, более двух десятков которых были уничтожены. По его словам, информация о пострадавших и разрушениях якобы не поступала.

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