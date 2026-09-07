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Минчанин: Пока россияне не приехали, было все хорошо с ценами

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  • 7.09.2026, 12:31
  • 1,834
Минчанин: Пока россияне не приехали, было все хорошо с ценами

Стоимость аренды квартир в Минске и крупных городах шокирует белорусов.

«Извините, накипело! — пишет в Threads angie_lika03. — Мне интересно, какой человек задал темп такого быстро роста цен за аренду квартир в Минске? Это просто кошмар. Люди не стыдятся сдавать «бабушатники» за 450$+. Я конечно все понимаю, своя квартира — это здорово и можно подзаработать. Но вы хотя бы сделайте минимальный ремонт и кухню, а не сборную солянку/конструктор из чего попало. Сдертая плитка в ванной, крашенный деревянный пол, грязные обои».

Многие пользователи согласились с автором поста и объяснили причины роста цен на жилье. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— Мой бюджет 400$. Мало того, что объявлений как кот наплакал, так и одно хуже другого. Без слёз не взглянешь.

— Пока россияне не приехали, было все хорошо с ценами на жилье, и не только на жилье.

— Очень вас понимаю. За $450 иногда такое выставляют, что уже хочется закрыть все площадки. Квартиратор хотя бы помогает первым увидеть нормальные варианты

— Переоценненный город с завышенными в космос ценами на жилье.

— Россияне задали спрос на жилье.

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