Портников рассказал, чего на самом деле боится российский режим 7 7.09.2026, 12:17

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Виталий Портников

Именно поэтому Путин медлит с мобилизацией.

Если бы Путин не боялся того, что его народ может «поднять голову», то он бы давно объявил мобилизацию, но глава Кремля осознает все связанные с этим риски, пояснил Виталий Портников. Страх, что в России вспыхнут бунты недовольных масс, удерживает Путина от принятия ряда решений.

Свое мнение о страхах Путина политический аналитик озвучил в интервью для Питера Залмаева на канале YouTube.

«Мы не знаем, что думает Путин. Наши попытки угадать его мысли никак не отвечают тому, что может происходить на самом деле. Если бы Путин не боялся бы никаких заварушек, он бы давно объявил мобилизацию. То, что он вынужден идти путем контрактной армии и скрытой мобилизации, то, что он каждый раз отрицает возможность проведения новых мобилизационных мероприятий, говорит о том, что Путин чего-то боится в обществе», — предположил Портников.

При этом публицист отметил: «Если бы он не боялся, то почему бы он не мог сказать: „Мобилизация — это важно. Все должны защищать Родину. Вы видите, что с нами происходит, что Украина уже бьет по нашим заводам и нашим мирным кварталам. Нужна мобилизация, чтобы сдержать этих «нацистов»“. Но он ничего подобного не говорит, значит Путин понимает, что есть определенные границы социального контракта, после которого для его режима создаются проблемы. Так что вопрос даже не в том, как мы оцениваем Путина, а в том, как Путин сам оценивает риски, и мы видим, что у него представление о рисках есть».

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