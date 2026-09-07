Слова Z-писателя Прилепина стали холодным душем для россиян 5 7.09.2026, 9:56

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Захар Прилепин

Оккупант уверен, что Украина выстоит.

Z-писатель Захар Прилепин призвал сторонников войны расстаться с надеждами на полное покорение Украины.

На Московской международной книжной ярмарке он заявил, что Россия не сможет захватить Киев и Одессу, а даже гипотетический захват украинской столицы не решил бы для Москвы «украинскую проблему», пишет «Диалог».

«Ни про какой Киев, ни про Одессу речи даже не идет. Но даже если бы случилось чудо, и мы взяли бы Киев, как в XVII веке, это тоже не гарантирует нам завершения данной проблемы. Она всегда будет», — сказал Захар Прилепин.

Отдельно Прилепин заявил, что мнение о том, будто Украину «придумал Ленин», является ложным, и это мнение распространяют «оппоненты». Это резко расходится с тезисом Владимира Путина, который неоднократно утверждал, что украинская государственность якобы появилась из-за решений большевиков. По его словам, Украина «не кончится никогда».

Прилепин также призвал не верить в идею, что можно что-то захватить, а затем «залить бетоном» и навсегда закрыть вопрос. По его словам, даже если Россия сможет «исправить» ситуацию лишь частично, в это, как он сам отметил, «никто не верит здесь всерьез».

«Ну да, ну мы присоединим Донбасс в течение полугода-года и отрапортуем, что это огромная великая победа, что именно этого мы и хотели», — сказал он.

Для Z-среды такие слова звучат почти как признание поражения максималистских целей войны, отмечают обозреватели.

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