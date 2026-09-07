Ученые проверили популярный миф об алкоголе 5 7.09.2026, 9:47

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Можно ли понижать градус?

Распространенное убеждение о том, что переход от крепкого алкоголя к более слабому обязательно приводит к тяжелому похмелью, не получило научного подтверждения. Эксперимент показал, что последовательность употребления напитков играет значительно меньшую роль, чем количество выпитого, пишет «Курсор».

В исследовании, опубликованном в 2019 году в American Journal of Clinical Nutrition, приняли участие 90 добровольцев в возрасте от 19 до 40 лет. Участников разделили на группы: одни сначала употребляли пиво, а затем вино, другие делали это в обратном порядке. Спустя неделю последовательность меняли. Отдельные группы пили только один вид напитка.

Ученые не обнаружили статистически значимой разницы в тяжести похмелья в зависимости от порядка употребления пива и вина. Более показательными оказались степень опьянения, которую ощущал сам человек, и наличие рвоты.

Специалисты предполагают, что правило о «понижении градуса» могло закрепиться из-за особенностей длительных застолий. Переход на другой напиток нередко означает, что человек продолжает пить и в итоге получает большую дозу алкоголя. На следующий день ухудшение самочувствия ошибочно связывают именно со сменой крепости.

На тяжесть похмелья прежде всего влияет количество употребленного алкоголя. Дополнительную роль могут играть обезвоживание, нарушение сна и компоненты конкретных напитков.

При этом результаты эксперимента нельзя автоматически распространять на любые сочетания алкоголя: исследователи проверяли именно пиво и вино.

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