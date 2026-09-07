Брестчанин: Ребенок отказывается идти в школу из-за проверок 9 7.09.2026, 9:21

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иллюстративное фото

Родители готовят обращение в Министерство образования.

Житель Бреста visual_visualov предлагает родителям школьников сообща бороться против нововведений властей. Он написал б этой инициативе в Threads.

«Ищем юриста для составления коллективного обращения в МВД и Министерство образования для пояснения и решения вопроса по отмене выборочных проверок детей в школе, — пишет брестчанин. — А также консультации по «работе» СОПа.

Ребенок отказывается идти в школу из-за этого всего».

Как сообщал ранее сайт Charter97.org, с 1 сентября белорусские школы получили право на выборочный досмотр вещей — как у самих учащихся, так и у родителей и других посетителей.

Под проверки потенциально могут попасть школьники любого возраста, а также взрослые — родители и прочие посетители, если при них окажутся крупногабаритные предметы.

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