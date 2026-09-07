В Минск приезжали французские разведчики 7.09.2026, 9:17

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Они встречались с главой КГБ Тертелем.

Делегация высокопоставленных сотрудников французской службы внешней разведки DGSE побывала в Минске в середине июля 2026 года. Об этом сообщает французское специализированное издание Intelligence Online.

Издание пишет, что делегация из Парижа встретилась с главой КГБ Иваном Тертелем.

Напомним, 24 мая президент Франции Эмманюэль Макрон позвонил Александру Лукашенко.

Подробности неожиданного телефонного разговора между Парижем и Минском публиковало агентство AFP.

Эммануэль Макрон четко обозначил риски для Беларуси в случае дальнейшего разрешения втягивать себя в российскую войну. Кроме этого, лидер Франции призвал Александра Лукашенко предпринять необходимые шаги для улучшения отношений между Беларусью и Европой.

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