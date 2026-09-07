Пик доллара: что ждет белорусов дальше 2 7.09.2026, 9:04

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За год американская валюта выросла почти 6%.

Закончилась первая неделя сентября, по итогам которой обменный курс доллара США на белорусском валютном рынке вырос на +1,17% до USD/BYN 3,0753. К началу года рост доллара составляет уже почти 6%, по итогу пятничных торгов на БВФБ+5,95%. Объем торгов долларом на белорусском рынке составил 69,177 млн долларов, что соответствует средним значениям за последние три года. Каких курсов валют ждать во вторую неделю сентября, myfin.by рассказал финансовый аналитик Михаил Грачев.

Пик по объему торгов российским рублем

Обменный курс российского рубля при этом также вырос по итогам недели, но основное изменение произошло в последний день торгов, в пятницу 4 сентября. Всего за неделю курс рубля подрос на +0,11%, изменение к началу года пока не в пользу российской валюты с минусом -4,06%. Курс закрытия недели RUB/BYN 3,5661 за 100 российских рублей. Объем торгов рублем на БВФБ за неделю составил 26 283,770 млн российских рублей, что близко к максимальным объемам текущего года.

Наиболее активными торговыми днями прошлой недели стали четверг и пятница. В четверг, 3 сентября, российский Минфин сделал неожиданный шаг, когда объявил о существенном уменьшении объемы покупки иностранной валюты на внебиржевом рынке с текущих 5,9 млрд рублей до 1,9 млрд рублей. Кроме этого, Минфин разместил на долговом рынке ОФЗ объемом в 1 трлн рублей, что также существенно поддержало спрос на рублевую ликвидность. Все это привело к тому, что курс доллара на российском рынке после максимума недели в USD/RUB 87,475 снизился до 85,825 с перспективой дальнейшей коррекции.

Кроме этого, на российский финансовый рынок ожидается поступление дополнительной валюты от высоких цен на нефть в августе в совокупности со снижением спреда между эталонной маркой Brent и российской маркой Urals.

В очередной раз на финансовом горизонте появился признак геополитического урегулирования на фоне визита в Москву и Киев американских спецпредставителей. Безусловно, о каких-то конкретных договоренностях и шагах по этому поводу речь пока не идет, но сам факт движения в эту сторону может придать финансовому рынку определенную долю оптимизма.

Укрепление доллара на фоне хорошей статистики

Кроме этого, в окончание прошлой недели в Штатах прошла публикация очередной статистики рынка рабочей силы NFP. Основные показатели пакета данных вышли в зелёной зоне, что привело к укреплению доллара США против основных финансовых активов.

Цена золота в моменте падала до 4425,8 USD/Oz, основная валютная пара EUR/USD снижалась до 1,1595. К окончанию пятничных торгов падение основных активов скорректировалось, но сохраняется тенденция на продолжение тренда на укрепление доллара накануне ближайшего заседания FOMC ФРС СШ (состоится в середине следующей недели). А до этого еще будет публикация данных по инфляции в США в пятницу, 11 сентября, которое окончательно сформирует мнение американского регулятора по текущей процентной ставке. Пока что сохраняется шанс на то, что ФРС может пойти на минимальное повышение ставки.

Прогноз на неделю

А пока на внутреннем белорусском рынке можно ожидать умеренного снижения курса доллара и укрепления курса рубля. К окончанию недели доллар имеет шанс на снижение до USD/BYN 3,035, российский рубль при этом подрастает до RUB/BYN 3,585 за 100 российских рублей.

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