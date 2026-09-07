Два разных полюса Беларуси 2 7.09.2026, 8:54

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На Брестчине и Витебщине больше всего миллионеров, но экономики регионов совсем разные.

Брестчина и Витебщина – два белорусских региона, в которых в пяти последних редакциях топ-100 успешных бизнесменов страны фиксировалось наибольшее число нестоличных миллионеров. Однако в экономике страны по своему значению эти области находятся на разных полюсах. Почему?

«Белорусы и рынок» посмотрел, как коррелируются темпы развития экономик регионов Беларуси с масштабами и особенностями развития частного бизнеса в них.

Две области в топе

С этой целью мы подсчитали бизнесменов, проживающих и ведущих деятельность в регионах страны, в пяти редакциях топ-100 успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси. Три рейтинга (в 2019-2022 годах) подготовило издание «Ежедневник. А два последних списка вышли (в 2023-2025 годах) на портале «Белорусы и рынок».

В итоге первое место по числу миллионеров из первой сотни за этот период занимает Брестская область.

В пять рейтингов в 2019-2025 году входило 16 представителей местного бизнеса. Сред них – Александр Мошенский (Группа компания «Санта»), Виктор Лемешевский и Александр Попок (1 AK-Group), Константин Кадлубович («Бонше»), Дмитрий Черненко (Группа компания «СТиМ») и другие.

Второе место с незначительным отрывом заняла Витебщина – 14 миллионеров. В числе местных «бизнес-гуру» - Николай Воробей (экс-«Интерсервис»), Николай Мартынов («Марко»), Владимир Некрашевич («Славянский Велес») и др.

В остальных регионах примерно равное количество персон, дотягивавших за эти годы до уровня топ-100:

в Гродненской - 5 во главе с Валентином Байко («Конте Спа»);

в Могилевской - 5 с Евгением Баскиным («Серволюкс»);

в Гомельской – тоже 5, где самый масштабный Дмитрий Пахомов («Алкопак»);

на Минщине – 4, и из них выделяется Сергей Романович («Нива»).

Две судьбы – два разных полюса

Частный бизнес Брестчины по сути создал новую экономику региона.

Брестчина в советские времена и в первые пару десятилетий независимости была безнадежным промышленным аутсайдером Беларуси. В ней просто государство не построило гигантов, которые обеспечивали вал в других областях.

Но госов успешно заменили частные инвесторы, которые сделали регион новым лидером страны. Пока - по темпам роста промпроизводства. Но растет и доля Брестчины в его совокупном объеме. Она уже впереди Гродненщины, Могилевщины и Витебщины, а отставание от Минска и Гомельщины стремительно сокращается.

Отметим, что долгое время в этом году Брестчина на фоне падение производства почти на всех государственных промышленных гигантах Беларуси была единственным в Беларуси регионом (включая Минск) с растущим промышленным производством.

На Витебщине, как показывают наши данные, тоже серьезный частный бизнес.

Но даже со своими государственными предприятиями уровня «Нафтана» и прочих (текстильными и станкостроительными) этот регион – головная боль для правительства.

Почему отдача у витебского частного бизнеса не такая как у брестского?

Первая и главная причина в том, что существенная часть местного частного бизнеса привязана к госсектору. Благодаря которому, собственно, и выросла, и развивается. Как пример: главный бизнесмен региона Николай Воробей сделал свои капиталы на поставках и переработке нефти на «Нафтане». И вытащить экономику региона, когда есть проблемы в госсекторе, частник поэтому не может.

Кроме того, ставка частного бизнеса на государство всегда имела подводные камни. Они в любой момент могут повлиять и на его доходы, и на самое существование бизнеса.

Второй момент - это структура инвестиций. Если в Бресте большинство из миллионеров из топ-100 – это производственники, то на Витебщине весомая доля принадлежит торговцам. Торговый сектор при его неоспоримом преимуществе быстрых денег все-таки менее надежный (особенно, в Беларуси) источник стабильного роста бизнеса.

Третий момент, пожалуй, это соседство.

Исторические связи брестчан с польскими и через них европейскими контрагентами, инвесторами и клиентами позволяют получать и внедрять более эффективные практики в управление, продвижение товаров, чем те, которые от деловых контактов со своими соседями из России (и немного в латвийской Латгалии) имеют витебляне.

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