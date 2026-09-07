Что случится с телом, если пить больше воды каждый день 1 7.09.2026, 8:29

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Водный баланс важен и для нормальной работы мозга.

Недостаток жидкости способен влиять не только на чувство жажды, но и на уровень энергии, концентрацию и общее самочувствие. Если человек раньше пил недостаточно, восстановление нормального водного баланса может сопровождаться несколькими заметными изменениями.

Об этом пишет Verywell Health.

Одним из наиболее простых ориентиров считается цвет мочи. Светло-желтый оттенок обычно соответствует нормальной гидратации, тогда как темно-желтый может появляться при недостатке жидкости. Однако этот показатель не универсален: на цвет также способны влиять лекарства, витамины группы B, препараты железа и некоторые антибиотики.

Еще один показатель — изменения массы тела. Небольшие колебания веса в течение суток являются нормальными, однако быстрая потеря более 2% массы тела может свидетельствовать о значительном дефиците жидкости. После восстановления водного баланса вес обычно возвращается к привычным значениям. Это связано с количеством воды в организме, а не с изменением жировой массы.

Недостаток жидкости может проявляться усталостью, сухостью во рту, головной болью, головокружением и трудностями с концентрацией. Поэтому человек, который начинает получать достаточно жидкости, может заметить улучшение самочувствия, если причиной этих симптомов действительно было обезвоживание.

Водный баланс важен и для нормальной работы мозга. При существенной потере жидкости могут ухудшаться внимание, координация и скорость принятия решений. Также возможны повышенная утомляемость и тревожность. После устранения обезвоживания такие проявления способны ослабнуть.

При более выраженном дефиците жидкости могут возникать учащенное сердцебиение, снижение артериального давления и судороги. Продолжительное обезвоживание также связывают с повышенным риском запоров, образования камней в почках и некоторых проблем с мочевыводящими путями.

Менее однозначна ситуация с кожей. Отдельные исследования показывают, что увеличение потребления воды способно немного повысить увлажненность верхнего слоя кожи, особенно у людей, которые до этого пили мало. Однако убедительных доказательств того, что дополнительная вода сама по себе заметно улучшает внешний вид кожи, пока недостаточно.

При этом принцип «чем больше воды, тем лучше» неверен. Универсального объема, подходящего каждому человеку, не существует. В качестве примерного ориентира для женщин называют около девяти стаканов жидкости в сутки, для мужчин — около 13. Причем учитывается жидкость из всех напитков и продуктов питания, а не только чистая вода.

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