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Россия ударила по торговому центру в Запорожье

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  • 7.09.2026, 9:02
  • 2,880
Россия ударила по торговому центру в Запорожье

Появились первые кадры.

В ночь на 7 сентября российские войска атаковали Запорожье беспилотниками, в результате чего загорелся торговый центр. По данным областной военной администрации, обошлось без пострадавших.

Около полуночи в Запорожье и области объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения ударных беспилотников. Позже глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил об ударе по городу.

«Враг атаковал Запорожье БпЛА. Загорелся торговый центр. Обошлось без пострадавших», — написал Федоров.

Позже глава ОВА опубликовал кадры последствий атаки. На них видны повреждения торгового центра и возгорание. Предположительно, речь идет о ТЦ City Mall.

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