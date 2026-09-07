Россия ударила по торговому центру в Запорожье 3 7.09.2026, 9:02

2,880

Появились первые кадры.

В ночь на 7 сентября российские войска атаковали Запорожье беспилотниками, в результате чего загорелся торговый центр. По данным областной военной администрации, обошлось без пострадавших.

Около полуночи в Запорожье и области объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения ударных беспилотников. Позже глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил об ударе по городу.

«Враг атаковал Запорожье БпЛА. Загорелся торговый центр. Обошлось без пострадавших», — написал Федоров.

Позже глава ОВА опубликовал кадры последствий атаки. На них видны повреждения торгового центра и возгорание. Предположительно, речь идет о ТЦ City Mall.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com