Россия ударила по торговому центру в Запорожье

Россия ударила по торговому центру в Запорожье3
- 7.09.2026, 9:02
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Появились первые кадры.
В ночь на 7 сентября российские войска атаковали Запорожье беспилотниками, в результате чего загорелся торговый центр. По данным областной военной администрации, обошлось без пострадавших.
Около полуночи в Запорожье и области объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения ударных беспилотников. Позже глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил об ударе по городу.
«Враг атаковал Запорожье БпЛА. Загорелся торговый центр. Обошлось без пострадавших», — написал Федоров.
Позже глава ОВА опубликовал кадры последствий атаки. На них видны повреждения торгового центра и возгорание. Предположительно, речь идет о ТЦ City Mall.