«Таким образом на 10 кг похудел» 4 7.09.2026, 8:45

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Андрей Маковский (Андрусь Bezdar)

Фото: «АрхитектурНО»

Соучредитель архитектурной студии ZROBIM architects рассказал о четырех месяцах в СИЗО.

Соучредитель архитектурной студии ZROBIM architects Андрей Маковский (Андрусь Bezdar) за четыре месяца пребывания в следственном изоляторе по уголовному делу о налогах рисовал портреты сокамерников и архитектурные скетчи, научился играть в шахматы, подтянул английский язык и написал книгу. Об этом он рассказал в подкасте «АрхитектурНО».

Андрей Маковский отметил, что уже на третий день заключения написал себе список, как можно «развиться в этой ситуации». Одним из навыков, которые архитектор решил улучшить, стало рисование портретов.

«Я нарисовал очень много портретов за это время и всем их отдавал. Часть зарисовок у меня осталась. Потом я всегда хотел рисовать архитектурные скетчи. <…> Я начал тренироваться рисовать архитектурные скетчи, придумывать архитектуру: для себя новый дом, для сокамерников новый дом. Я там всем проектировал архитектуру, даже кому она не нужна», — поделился Андрей Маковский.

Кроме того, он научился играть в шахматы, прочитал восемь книг и одну написал. Сейчас Андрей ищет для нее издателя.

В СИЗО архитектор также занимался йогой, отжимался, шагал по камере, следил за своим питанием.

«Таким образом на 10 кг похудел», — рассказал соучредитель ZROBIM architects.

Он добавил, что в заключении учил английские слова. Выписывал их из книги и единственной англоязычной газеты, а затем с помощью сокамерников их переводил. Новую лексику Андрей зазубривал во время своих ежесуточных двухчасовых прогулок по камере.

Соучредитель ZROBIM architects также рассказал, что за время его заключения из компании ушли 30 процентов сотрудников: «было 100 человек, стало 70».

«Я подумал: «Круто, 70% осталось». Это же очень много. Вообще класс. Это как потрясти яблоню: то, что упало, оно бы и так упало. Они уже созрели к уходу, раз ушли», — поделился спикер.

Ведущий подкаста заявил, что «в первые дни этой истории» были задержаны «около 50 сотрудников ZROBIM architects». Андрей Маковский рассказал, что чувствовал персональную ответственность за этих людей.

«Я сказал, что вся ответственность на мне. Я ее признаю, я раскаиваюсь. Я готов гасить ущерб. <…> Я виноват, мы недоплатили налоги. Это все из-за меня произошло», — отметил архитектор.

Как пишет «Зеркало», об обысках и задержаниях в ZROBIM architects стало известно 9 апреля. Тогда был задержан Андрей Маковский.

Что стало поводом для визита силовиков, позже рассказал в сюжете телеканала СТВ начальник отдела ДФР КГК по Минской области и Минску Сергей Петровский.

По версии ДФР, ZROBIM architects скрывала значительную часть своих доходов. Как утверждалось в сюжете, руководство договаривалось с заказчиками об оплате услуг наличными или криптовалютой через биржи, не зарегистрированные в Беларуси.

Также силовики заявили о действовавшей масштабной схеме выплаты зарплат в конвертах.

По данным ДФР, за период с 2021 по 2025 год сумма неучтенной наличности составила более 6 млн долларов.

4 июня на странице предпринимателя появился пост со словами: «Привет из СИЗО! Платите налоги полностью, ребята!».

5 августа Маковский опубликовал видео после выхода на свободу. А на следующий день рассказал в новом ролике об уголовном деле за неуплату налогов и о планах на будущее.

«На данный момент у нас погашен ущерб, который нам предъявили (по данным ДФР, за период с 2021 по 2025 год сумма неучтенной наличности компании составила более 6 млн долларов. — Прим. ред.). Мы свою вину, конечно, признали. Мы раскаялись. Я бы вообще советовал всем, кто хочет там уклониться от уплаты налогов, например, как-то где-то недоплатить, в моменте заработать больше. Поверьте, это не перекрывает те риски и те проблемы, которые могут у вас возникнуть в дальнейшем. Поэтому, исходя из собственного опыта, я бы очень советовал не пытаться как-то там обмануть, обойти. Лучше спать спокойно, работать в легальном поле», — сказал Андрей Маковский.

Маковский отметил, что хочет остаться в Беларуси и развивать свое дело дальше.

«Я, наверное, сделал свой выбор уже давно. Я хочу остаться в Беларуси. Здесь есть возможности для реализации потенциала моего и в целом нашей компании. Я люблю эту страну и хочу расти и развиваться здесь», — заявил бизнесмен.

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