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Трамп предложил переименовать штат Нью-Мексико

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  • 7.09.2026, 8:34
  • 6,390
Трамп предложил переименовать штат Нью-Мексико
Дональд Трамп
Фото: Getty Images

Мнения в США разделились.

Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social высказался за переименование штата Нью-Мексико. До этого в интернете появился фейк о подписании подобного указа.

«Многие предлагали сменить название Нью-Мексико — одного из величайших штатов по масштабам фальсификации выборов за всю историю — на «Нью-Америка». Это звучит куда престижнее и красивее для жителей этого потенциально невероятного штата», — написал Трамп, прикрепив к посту видео, сгенерированное нейросетью.

Официальный аккаунт Белого дома в соцсети X сделал репост изображения. Как сообщает The Hill, предложение Трампа раскритиковали демократы от Нью-Мексико, а сенаторы-республиканцы назвали новое название звучным.

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