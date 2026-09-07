Трамп предложил переименовать штат Нью-Мексико

Трамп предложил переименовать штат Нью-Мексико14
- 7.09.2026, 8:34
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Мнения в США разделились.
Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social высказался за переименование штата Нью-Мексико. До этого в интернете появился фейк о подписании подобного указа.
«Многие предлагали сменить название Нью-Мексико — одного из величайших штатов по масштабам фальсификации выборов за всю историю — на «Нью-Америка». Это звучит куда престижнее и красивее для жителей этого потенциально невероятного штата», — написал Трамп, прикрепив к посту видео, сгенерированное нейросетью.
Официальный аккаунт Белого дома в соцсети X сделал репост изображения. Как сообщает The Hill, предложение Трампа раскритиковали демократы от Нью-Мексико, а сенаторы-республиканцы назвали новое название звучным.