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На заправке под Минском встретили «самого упрямого аиста Беларуси»

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  • 7.09.2026, 10:01
  • 3,672
На заправке под Минском встретили «самого упрямого аиста Беларуси»

Похоже, птица станет мемом.

Автолюбитель из Минска s.kravch стал свидетелем необычных кадров, которые он снял на видео. Аист сел на крышу машины, стоящей впереди, и не хотел улетать. Прогнать его удалось только спустя несколько минут, но территорию заправки птица так и не покинула, подлетев к другому автомобилю.

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Пост быстро набрал тысячи лайков. Необычное поведение птицы стало поводом для шуток. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— Настоящий белорус.

— Не мешайте ему , он пытается демографию поднять.

— Самый упрямый аист в Беларуси.

— Ждите пополнения в семьи, и птичку бы покормить надо было.

— Их без очереди нужно пропускать, у них дорога длинная, а в Египте соляра дороже.

— Белорусы, они такие.

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