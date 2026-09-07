На заправке под Минском встретили «самого упрямого аиста Беларуси»1
- 7.09.2026, 10:01
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Похоже, птица станет мемом.
Автолюбитель из Минска s.kravch стал свидетелем необычных кадров, которые он снял на видео. Аист сел на крышу машины, стоящей впереди, и не хотел улетать. Прогнать его удалось только спустя несколько минут, но территорию заправки птица так и не покинула, подлетев к другому автомобилю.
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Пост быстро набрал тысячи лайков. Необычное поведение птицы стало поводом для шуток. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:
— Настоящий белорус.
— Не мешайте ему , он пытается демографию поднять.
— Самый упрямый аист в Беларуси.
— Ждите пополнения в семьи, и птичку бы покормить надо было.
— Их без очереди нужно пропускать, у них дорога длинная, а в Египте соляра дороже.
— Белорусы, они такие.