Билецкий обратился к россиянам и посрамил Путина 1 7.09.2026, 12:16

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Андрей Билецкий

Украинский генерал появился в Святогорске.

2 сентября Владимир Путин заявил, что российская армия якобы захватила Святогорск. Его слова распространили как факт российские государственные и пропагандистские медиа.

Однако заявление Путина не подтверждала ни одна из основных карт боевых действий. По данным DeepState на момент заявления, ближайшие российские позиции находились примерно в 9,5 километра от города.

Сейчас командир 3‑го армейского корпуса ВСУ Андрей Билецкий лично приехал в город.

«Я хочу обратиться к российскому военному и военно-политическому руководству. Вы снимайте свои клоунские носы, эти парики разноцветные, не выглядите дурачками. <…> Ну, видно, что мы в бронежилете, но гулять можно без всяких проблем. День, как видите, тихий, красивый. Машина вот едет гражданская», — сказал он.

Согласно его заявлению, Святогорск находится в полосе обороны 60‑й отдельной механизированной бригады 3‑го армейского корпуса.

«Это тыловая зона нашего корпуса. Здесь все отлично», — сказал Билецкий.

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