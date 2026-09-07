Билецкий обратился к россиянам и посрамил Путина

Билецкий обратился к россиянам и посрамил Путина1
- 7.09.2026, 12:16
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Украинский генерал появился в Святогорске.
2 сентября Владимир Путин заявил, что российская армия якобы захватила Святогорск. Его слова распространили как факт российские государственные и пропагандистские медиа.
Однако заявление Путина не подтверждала ни одна из основных карт боевых действий. По данным DeepState на момент заявления, ближайшие российские позиции находились примерно в 9,5 километра от города.
Сейчас командир 3‑го армейского корпуса ВСУ Андрей Билецкий лично приехал в город.
«Я хочу обратиться к российскому военному и военно-политическому руководству. Вы снимайте свои клоунские носы, эти парики разноцветные, не выглядите дурачками. <…> Ну, видно, что мы в бронежилете, но гулять можно без всяких проблем. День, как видите, тихий, красивый. Машина вот едет гражданская», — сказал он.
Согласно его заявлению, Святогорск находится в полосе обороны 60‑й отдельной механизированной бригады 3‑го армейского корпуса.
«Это тыловая зона нашего корпуса. Здесь все отлично», — сказал Билецкий.