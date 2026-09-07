Украина не уступит России Донбасс 1 7.09.2026, 12:07

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Фото: «Обозреватель»

Новые подробности встречи Зеленского, Кушнера и Уиткоффа.

Президент США Дональд Трамп рассматривает завершение войны в Украине в более широком контексте, чем просто прекращение боевых действий. Американская сторона работает над договоренностями, которые должны заложить основу для прочного мира и дальнейшего экономического развития Украины, пишет «Обозреватель».

Об этом сообщил специальный представитель президента США Джаред Кушнер. Заявление прозвучало на фоне переговоров в Киеве.

Украина рассчитывает на новые санкции против России

После переговоров президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассчитывает на положительное решение США по санкционному пакету против России, который продвигает сенатор Линдси Грэм. По его словам, Украина ожидает, что документ будет вынесен на голосование в Сенате США.

В то же время Зеленский отметил, что американская сторона во время встреч в Киеве не поднимала вопрос о санкциях. Однако во время беседы с сенатором Ричардом Блюменталем, по словам президента, прозвучала оценка, что пакет имеет все шансы на одобрение.

«Украинская сторона рассчитывает, что работа Линдси Грэма, большого друга Украины, будет положительно оценена со стороны США. Мы рассчитываем на эти санкции», — заявил Зеленский.

Заявления Джареда Кушнера о завершении войны в Украине

Президент США считает войну в Украине «очень сложной и комплексной проблемой», для решения которой необходимо договориться не только о прекращении боевых действий, но и о механизмах, способных обеспечить устойчивый мир.

«Президент Трамп на самом деле хотел, чтобы мы рассказали о том, что он считает это очень сложной и комплексной проблемой. Но эту проблему нужно решать не только с точки зрения того, как мы закончим эту войну, но и того, как мы создадим правильные условия и изменения для долгосрочного мира, которые позволят Украине использовать свой огромный потенциал», — заявил Кушнер.

Дональд Трамп хочет прежде всего не просто прекращения боевых действий, а результата, который будет иметь долгосрочные последствия для Украины. Также президент США стремится увидеть страну, которая после войны сможет использовать собственные ресурсы и потенциал для дальнейшего развития.

«Президент Трамп очень хотел бы это увидеть. Многие политики боятся комплексных проблем, но президент Трамп всегда говорит: если проблема достаточно сложная, вы должны отдать ей всё, что у вас есть, и сделать всё возможное для её решения», — отметил спецпредставитель США.

Отдельно Кушнер рассказал о главной цели американской стороны в отношении завершения войны. На самом деле Трамп хочет, чтобы боевые действия прекратились ради украинских семей и детей, а будущие договоренности заложили основу для стабильности.

«Он очень решительно хочет увидеть конец этой войны, увидеть конец страданий, увидеть, как война заканчивается для семей и детей. Мы надеемся сделать то, что он считает лучшим, сосредоточившись на инвестиционных и деловых возможностях для стран, чтобы они могли стать ближе друг к другу», — сказал Кушнер.

В то же время экономическая составляющая также должна способствовать сближению Украины с европейскими государствами и созданию новых возможностей для людей по обе стороны границы.

«Мы надеемся, что это сохранит свободу и возможности для людей в Украине, для людей в Европе. Мы хотим, чтобы инвестиционные возможности и бизнес помогали странам сближаться друг с другом», — заявил американский спецпредставитель.

Кушнер также отметил работу европейских партнеров и заявил о постоянных контактах между участниками переговорного процесса. Ведь американская команда вместе со Стивом Уиткоффом работала с партнерами «на каждом шагу».

«Они были очень близкими сотрудниками. Стив и я работали с ними на каждом этапе. И это действительно был хороший консенсус. Надеемся, что на этом пути появятся новые способы, которые помогут продвинуть этот процесс», — сказал Кушнер.

Переговоры о прекращении войны и поиске соответствующих договоренностей продолжаются даже тогда, когда прямых встреч не происходит.

«Даже когда мы не проводим эти встречи, переговоров много. Мы общаемся с представителями сторон почти ежедневно. Поэтому мы постоянно поддерживаем контакты и надеемся, что найдем способ продвинуть этот процесс», — отметил Кушнер.

Реакция президента Украины Владимира Зеленского на визит спецпредставителей

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил американскую делегацию за визит в Киев и участие в переговорах. Он особо отметил работу украинской и американской команд.

«Я хочу поблагодарить наши команды, американские команды, Джареда Кушнера за то, что они находятся в Украине. Мы очень благодарны за это и благодарим Соединенные Штаты Америки за поддержку», — заявил Зеленский.

Президент также выразил благодарность Дональду Трампу за возможность проведения переговоров в Украине и подчеркнул важность дальнейшей работы сторон.

«Я хочу поблагодарить президента Трампа за то, что он дал возможность сегодня американской делегации быть здесь, в Украине. У нас уже состоялись две встречи для обсуждений, и мы продолжим нашу работу», — отметил глава государства.

Пакет мира

Спецпредставитель президента США Джаред Кушнер заявил, что вместе с президентом Дональдом Трампом и Стивом работает над созданием «пакета мира». По его словам, цель американской стороны заключается в формировании условий для прекращения войны и дальнейшего мирного сосуществования стран.

Кушнер подчеркнул, что Трамп стремится заложить фундамент, который способствовал бы установлению мира. В то же время, по его словам, президент США хочет добиться ситуации, при которой между странами прекратятся военные действия, а стороны смогут сосредоточиться на реализации своего потенциала и взаимовыгодном сотрудничестве.

«Задача, над которой работают президент Трамп, Стив и я, заключается в создании «пакета мира»», — сказал Кушнер.

Он также отметил, что над поиском путей к завершению войны работает команда представителей американского правительства. К этому процессу, по его словам, привлечены президент США, вице-президент, государственный секретарь Марко Рубио и другие должностные лица.

Кушнер поблагодарил президента Владимира Зеленского за гостеприимство, а украинский народ – за теплый прием во время поездки. Он добавил, что Дональд Трамп передал Украине свои «самые теплые приветствия и уважение» и внимательно следит за ситуацией, прилагая значительные усилия для поиска пути к прекращению войны.

Зимняя поддержка

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на зимний пакет помощи от международных партнеров, если война продлится зимой. По его словам, Киев ожидает прежде всего усиления противовоздушной обороны, поддержки энергетики и поставок американского сжиженного природного газа.

Зеленский отметил, что подробно обсудил будущий пакет со Стивом, Джаредом и европейскими партнерами. Президент подчеркнул, что Украина рассчитывает на значительный объем необходимых ресурсов.

«Если война продлится зимой, мы очень рассчитываем на зимний пакет, который я сегодня подробно обсуждал со Стивом, с Джаредом, с нашими европейскими партнерами. Мы очень рассчитываем и на ПВО, и на энергетическую поддержку, и на американский СПГ. Партнеры это поддерживают», — сказал Зеленский.

По его словам, Украина рассчитывает на значительный объем поддержки, а международные партнеры поддерживают эти меры.

Три раунда переговоров, усиление ПВО и новая тактика России

По завершении встреч Зеленский сообщил, что в целом состоялось три раунда переговоров с американской делегацией, которые были содержательными. К третьему раунду присоединились европейские партнеры, а в ближайшее время Украина, США и европейские государства планируют продолжить совместные консультации.

Президент подчеркнул важность возобновления переговорного процесса после встречи американской делегации с российским руководством. По его словам, Киев заинтересован в дальнейшем проведении трехсторонних встреч, чтобы понять, на какие шаги готова Россия.

«Нам могут нравиться те или иные форматы переговоров, но хуже, когда нет никаких форматов. Хочу здесь подчеркнуть роль Стива и Джареда, которые сегодня возобновили процесс переговоров», — заявил Зеленский.

Отдельно глава государства рассказал о гарантиях безопасности и экономических гарантиях для Украины. По его словам, после завершения войны страна должна получить возможности для восстановления и развития, а важной гарантией безопасности останется сильная украинская армия.

«Наша армия, которая должна быть сильной, — это для нас главные гарантии безопасности. Гарантии должны быть сильными, четкими. Мы не должны бояться каких-либо будущих вызовов», — подчеркнул президент.

Зеленский также заявил, что территориальный вопрос остается сложным. Он отметил, что такие вопросы могут быть решены только на уровне лидеров государств.

Президент сообщил и о планах усилить противоракетный потенциал Украины, который он назвал одним из слабых мест государства. По его словам, Киев будет работать над созданием собственной системы противодействия баллистическим ракетам, а соответствующие вопросы будет обсуждать с партнерами в Норвегии и Канаде.

В то же время, по словам Зеленского, США в следующем году увеличат производство противоракетных ракет для системы «Патриот». Это должно способствовать дальнейшему укреплению украинской противовоздушной обороны.

Зеленский заявил, что Россия в последние дни существенно усилила воздушные атаки по Украине. По его словам, Владимир Путин делает это перед выборами в России и использует новую тактику, атакуя украинцев «с утра до ночи».

«Путин делает это перед своими выборами. Это новая тактика, и мы будем отвечать тем же до тех пор, пока не закончится террор и не закончится российская война», — сказал президент.

В то же время Украина наращивает возможности для противодействия новым типам российских дронов. Зеленский сообщил, что около 60 украинских компаний работают над средствами для массового сбивания реактивных беспилотников.

По его словам, Киев планирует наращивать производство таких средств. Президент назвал это «планом Б», тогда как «планом А» остается ускорение дипломатического процесса для снижения уровня эскалации.

Говоря о ситуации на фронте, Зеленский отметил, что Украина укрепила свои позиции на востоке, где российские войска увеличили свое присутствие. Он предположил, что после выборов в России может произойти мобилизация, в частности для этого направления.

«Без сильной позиции на поле боя, сильной украинской позиции, будут только ультиматумы. А так сегодня возможна дипломатия», — подчеркнул глава государства.

Отдельно Зеленский объяснил значение Донбасса для переговорного процесса. По его словам, этот вопрос нельзя рассматривать лишь как территориальный спор, поскольку он напрямую связан с войной, борьбой на истощение и выживание.

«Вопрос Донбасса — это не вопрос только Донбасса. Между нами, я считаю, это вопрос этой войны», — заявил президент.

Он также назвал Донбасс «форпостом Украины» и подчеркнул его более широкое геополитическое значение. По его словам, именно сильная позиция украинских военных на этом направлении дает Киеву возможность вести дипломатические переговоры.

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