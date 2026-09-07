Почему медведи все чаще нападают на россиян 12 7.09.2026, 12:00

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Медведь в деревне Замзор Иркутской области

Зверей видят у жилых домов, магазинов и детских площадок.

С 17 августа по 3 сентября при встречах с бурыми медведями в России погибли три человека, еще 12 получили травмы. В регионах Сибири и Дальнего Востока за лето зарегистрировали сотни выходов хищников к населенным пунктам. Зверей видят у жилых домов, магазинов и детских площадок; они разоряют огороды и пасеки, нападают на домашний скот и людей, сообщает «Радио Свобода».

Одним из самых трагичных эпизодов нынешнего сезона стала гибель 29-летней туристки Снежаны Королевой. В ночь на 19 августа возле села Артыбаша на Алтае медведь утащил ее в лес прямо из палатки на территории турбазы. Помощь прибыла слишком поздно.

По словам экспертов, с которыми поговорили Сибирь Реалии, нынешнее нашествие медведей объясняется сочетанием нескольких факторов: ростом численности зверей, нехваткой естественного корма и сокращением их привычных территорий из-за пожаров и бездумного освоения тайги. То есть медведей стало больше, а пригодных для них кормовых территорий – меньше.

«А что я, женщина, могу сделать, если встречу медведя?!»

4 сентября в поселке Подтесово Красноярского края простились с 67-летней Зоей Губановой и 73-летней Галиной Тетериной. Они не были знакомы, но 31 августа обе отправились в лес за грибами и не вернулись. Сначала их искали родственники, затем к поискам подключились полиция, волонтеры и спасатели. Они обследовали около 200 тысяч квадратных метров тайги и обнаружили тела женщин примерно в пяти метрах друг от друга.

поселок Подтесово Красноярского края, поиски пропавших женщин

Следователи считают, что обе женщины погибли при нападении медведя: на телах обнаружили рваные раны, рядом – следы хищника. Местные охотники предполагают, что сначала зверь напал на Зою, ушедшую в лес утром, а затем – на Галину, которая отправилась за грибами вечером. По их версии, тело первой женщины медведь перетащил к свалке и присыпал дерном. Результаты экспертизы, которые позволили бы восстановить последовательность событий, публично не сообщались.

«Медведи у нас периодически бывали. Но чтобы вот так, внаглую и в таком количестве – впервые. Люди боятся выходить из домов. Я даже днем, собираясь дойти до ближайшего магазина, сначала заглядываю в местные чаты: проверяю, не видели ли поблизости медведя. У людей до сих пор шок и растерянность. Две добрые, открытые женщины погибли в родном лесу. Двое похорон в один день – такое просто не укладывается в голове», – говорит жительница поселка Наталья (мы меняем имена наших собеседников по соображениям безопасности).

Галина Тетерина

Она говорит, что после трагедии власти ничего не предприняли.

«Даже детей на дистанционное обучение не перевели. При этом у нас по-прежнему нет уличного освещения, а администрация только ежедневно просит жителей по возможности не ходить в лес и не находиться на улице. Но как это осуществить в реальной жизни? Мы ходим на работу, дети – в школу. Говорят, провожайте ребятишек. А что я, женщина, могу сделать, если встречу медведя?! Теперь, выходя из дома, не можешь быть уверен, что спокойно вернешься. Если медведи появляются в центре Лесосибирска и даже в Академгородке Красноярска, то что говорить о нашем поселке, со всех сторон окруженном тайгой?» – продолжает Наталья.

Подтесово находится примерно в 350 километрах от Красноярска. В рабочем поселке живут почти четыре тысячи человек: здесь есть многоэтажные дома, школы, больница, магазины, пожарная часть и один из крупнейших за Уралом судоремонтных заводов. Но сразу за жилой застройкой начинается тайга.

поселок Подтесово

Медведи и раньше заходили в поселок. В августе 2024 года два зверя бегали по улицам, заходили во дворы и переворачивали мусорные баки. Обоих застрелили как представлявших угрозу. Позднее на местном полигоне обнаружили девять взрослых медведей. Жителей просили не вывозить туда мусор: пищевые отходы привлекали хищников.

В этом году первого медведя в черте Подтесово заметили в конце июля. Только за август, по данным местных властей, здесь отстрелили 12 животных. Со 2 по 4 сентября в Енисейском округе убили еще 22 медведя, представлявших угрозу людям.

«Страшно, очень страшно. Я живу в самом центре поселка, поэтому сама медведя еще не видела. Вечером и рано утром мы не выходим. Каждый день слышно, как стреляют. С ребенком не погулять: мало ли где будет поджидать, не убежишь», – говорит местная жительница Альбина.

Медведь в Подтесово в июле 2026 года.

Глава Енисейского округа Евгений Петренко сообщил, что с начала лета там зарегистрировали более ста встреч с медведями – в несколько раз больше, чем в предыдущие годы. К началу сентября в округе убили более 70 животных.

«Продолжают поступать звонки от жителей: медведей видят в населенных пунктах, в том числе в городах – Лесосибирске и Енисейске. Сейчас лес – зона смертельной опасности», – заявил Петренко.

«Сказали, что никто не поедет, пока не случится самое плохое»

Медведей видят по всей Сибири. В одном только Таштагольском округе Кемеровской области за август зарегистрировали более ста тревожных сообщений. В конце лета истории о медведях, с которыми сталкивались люди, стали появляться ежедневно.

В Республике Хакасия полиция начала использовать беспилотную авиацию для защиты населения от агрессивных медведей. Самая сложная ситуация сложилась в городе Абаза, который окружен тайгой. За последнюю неделю возле населенного пункта и в его черте застрелили нескольких медведей. Один из них при этом пытался напасть на местного жителя. В городе введен режим ЧС.

В Красноярске полиции пришлось встать на дежурство во всех детских садах и школах Академгородка, а вечером медведь бродил по соседству в районе общежитий Сибирского федерального университета. Студентам пришлось сидеть дома и забыть про торжества по поводу поступления. 2 сентября медведя заметили в Октябрьском районе города. По данным чиновников на 3 сентября, по всему Красноярскому краю убили 180 животных. В городе ввели режим повышенной готовности. Различные режимы повышенной готовности и чрезвычайной ситуации действовали как минимум в девяти муниципалитетах Сибири: в Абазе в Хакасии, Братске в Иркутской области, Турочакском и Чарышском районах Республики Алтай, а также в Таштагольском, Новокузнецком и Прокопьевском округах, Калтане и Осинниках в Кемеровской области.

В Слюдянском районе Иркутской области 1 сентября перенесли в помещения школьные линейки и отменили детские мероприятия на открытом воздухе. В Турочакском районе занятия перенесли на более позднее время, а для детей организовали подвоз на школьных автобусах. Жителей районов с наиболее сложной обстановкой просили не выходить на улицу вечером и ранним утром и отказаться от поездок в лес.

«Я сидела на работе, когда сын прислал фотографию леса рядом с домом. Сначала не поняла, что там, а когда рассмотрела за деревом медведя, чуть не упала со стула. Сыну 12 лет, он с мальчиками поехал кататься на велосипедах. Отъехали всего несколько сотен метров от дома – и вот такая встреча», – говорит жительница окраины Кемерова Екатерина. – «Оказалось, раньше этого медведя уже видели на наших улицах, возле мусорных баков. Местные позвонили спасателям и леснику. Им ответили, что никто не поедет, пока не случится самое плохое. Теперь люди боятся ездить на дачи убирать урожай».

Из-за выходов медведей закрывают туристические маршруты. В Прибайкальском национальном парке с 28 августа приостановили выдачу разрешений на шесть маршрутов в районе Кругобайкальской железной дороги и Олхинского плато. Алтайский биосферный заповедник закрыл все туристические маршруты до конца сезона. Временно недоступны также маршруты в природном парке «Ергаки» и хакасская «Тропа предков». В Шерегеше туристов предупреждают об опасности на тропах.

В ночь на 19 августа возле села Артыбаш в Турочакском районе медведь напал на палатку, в которой находились 29-летняя Снежана Королева из Новосибирской области и ее жених. Зверь вытащил женщину и утащил в лес. Ее спутник побежал за помощью на ближайшую турбазу, но у ее сотрудников не было оружия.

Снежана Королева

По словам очевидцев, туристы пытались отпугнуть медведя криками и шумом, но он не подпускал людей. Сначала приехал егерь, затем – полицейские из районного центра, расположенного в 68 километрах. Они открыли огонь, однако зверь ушел в тайгу. Снежана погибла.

Новосибирец Максим, организующий поездки в Горный Алтай, говорит, что после гибели туристки некоторые клиенты стали отменять путешествия, а уже приехавшие предпочитают закрытые территории курортов.

«Вот, смотрите: после трагедии в Артыбаше убили 12 медведей», – Максим показывает на телефоне фотографии туш. – «Я показываю их туристам, но это не помогает. Некоторые отменяют путешествия. Те, кто уже прилетел, бронируют Манжерок или Бирюзовую Катунь и вместо насыщенной программы выбирают отдых на закрытой территории».

Медведей в окрестностях Артыбаша и Яйлю замечали с начала августа. Уже 11 августа власти ввели ограничения на передвижение с 20:00 до 07:00, в том числе по лесам, берегу Телецкого озера и туристическим маршрутам. Накануне трагедии сотрудники Алтайского заповедника сообщали о 26 медведях, находившихся в этом районе; за их перемещениями наблюдали с помощью квадрокоптеров.

За первые двое суток после гибели Снежаны в Турочакском районе застрелили 12 медведей. Пресс-секретарь правительства Республики Алтай Михаил Максимов говорил, что один из них, вероятно, был тем зверем, который напал на туристку. К 26 августа «МК на Алтае» со ссылкой на анонимные источники сообщал уже примерно о 30 убитых животных; официального подтверждения этой цифры издание не приводило.

Восемь погибших с начала года

По подсчетам редакции, с начала 2026 года в России при нападениях бурых медведей погибли не менее восьми человек. Помимо Снежаны Королевой и двух жительниц Подтесово, известно еще о пяти случаях:

25 апреля, Республика Коми. В Усть-Цилемском районе медведь напал на мужчину 1970 года рождения, который заготавливал дрова. Пострадавший смог добраться домой, но умер от травм.

27 мая, Томская область. В Тегульдетском районе погиб 52-летний охотник.

11 июня, Хабаровский край. Возле поселка Мухен двое рыбаков встретили медведицу с медвежатами. Один мужчина погиб, второй спасся.

15 июня, Камчатский край. В Усть-Большерецком округе медведь убил рыбака примерно в полутора километрах от населенного пункта. Хищника обнаружили возле тела и застрелили.

15 июля, Магаданская область. На окраине поселка Ола погиб 62-летний местный житель.

С 17 августа по 3 сентября еще 12 человек получили травмы при встречах с бурыми медведями. В Томской области зверь напал на мужчину возле дома, куда пришел за комбикормом. В Иркутской области пострадали двое, один из них попал в реанимацию. В Кузбассе медведица с медвежонком напала на рыбака, а возле Новокузнецка зверь травмировал 68-летнюю женщину. Нападения произошли также в Новгородской области, Пермском крае и Амурской области. Возле границы Чукотки и Камчатки медведица с медвежатами атаковала группу охотников: одного укусила, второй травмировался, убегая и прыгая со скалы.

Утром 3 сентября 65-летний турист Сергей Сорокин вышел из домика в местности Хакусы в Бурятии и примерно в пяти метрах увидел молодого медведя. Зверь сбил мужчину с ног и начал кусать. Сорокин ударил его в глаз, после чего медведь отступил. Пострадавший самостоятельно вызвал спасателей; его эвакуировали на катере и доставили в больницу Северобайкальска с укушенными и рваными ранами обеих ног.

Эвакуация Сергея Сорокина

«Сейчас на медведя в основном ходят ради трофея и понтов»

Кемеровский охотник Илья считает, что главная причина участившихся выходов медведей к людям – нехватка естественного корма перед спячкой.

«Медведь сейчас выходит к людям не потому, что вдруг стал агрессивнее. Он голодный. У него очень простой расчет: до зимы осталось совсем немного времени, нужно набрать как можно больше жира. В этом году у хищника серьезная проблема с кормом. Кедрач практически не дал урожая, ягод тоже мало: весной по ним ударили заморозки, потом началась засуха. Дождей долго не было – грибы только сейчас пошли. А кормовая территория зверя постоянно сокращается: тайгу вырубают, каждый год огромные площади леса сгорают. Да и сам человек создает для него легкую кормушку: строятся турбазы, люди забираются глубоко в тайгу на квадроциклах, жарят там шашлыки, оставляют мусор и остатки еды. Медведь один раз нашел, запомнил место, второй раз пришел. Постепенно у него формируется простая связь: где человек – там еда. Поэтому он и начинает подходить все ближе к жилью. И, конечно, рост популяции сказывается», – говорит Илья.

Зоолог, доктор сельскохозяйственных наук Роман Алехин также связывает участившиеся выходы медведей с ростом их численности, нехваткой естественного корма и лесными пожарами.

«В последние годы медведи хорошо размножались. При этом их численность трудно оценить точно: медведь – один из наиболее сложных для учета зверей, поэтому реальная популяция может быть больше официальных оценок. В 2026 году к этому добавился неурожай кормов: мало ягод и практически нет кедровой шишки, которая помогает медведям набрать жир перед спячкой. В поисках пищи они приближаются к населенным пунктам. Сказались и крупные пожары в Красноярском крае: часть животных могла покинуть привычные места обитания и переместиться в Кемеровскую и Томскую области, а некоторые – уйти еще дальше, на Алтай», – говорит зоолог.

По его словам, выходы медведей провоцирует и поведение людей. Оставленные возле домов и в лесу пищевые отходы привлекают зверей запахом, а попытки покормить их приучают связывать человека с доступной пищей.

«В интернете много роликов, на которых люди останавливаются возле медведя и начинают его кормить. В результате зверь перестает видеть в человеке угрозу и начинает воспринимать его как источник пропитания. Поэтому главное – не оставлять пищевые отходы в лесу и возле населенных пунктов, особенно если до леса всего несколько километров. Кормовые площадки ситуацию не исправят: медведи, наоборот, привыкнут к подкормке. Они должны самостоятельно добывать пищу в естественной среде», – объясняет эксперт.

Регулировать численность медведей с помощью обычной охоты становится все сложнее. По словам зоолога, раньше спрос на шкуры делал такую охоту привлекательнее, а сейчас добыча медведя требует значительных расходов и почти не приносит охотнику практической пользы. Необходимо оплатить разрешение, оборудовать засидку, привезти приваду, а мясо перед употреблением или продажей отправить на ветеринарную экспертизу. Опытных охотников, специализирующихся на медведях, становится меньше, а молодежь такая сложная и опасная охота почти не привлекает.

«Даже если снизить стоимость разрешений, в долгосрочной перспективе это вряд ли сильно изменит ситуацию. Охота на медведя затратна и опасна. Нужно оборудовать засидку, найти и доставить приваду – приманку из рыбы, мяса, требухи или других пищевых отходов. Не каждый готов этим заниматься», – говорит Роман.

При этом разрешения на регулирование численности, по мнению зоолога, могут помочь быстро уменьшить количество животных на конкретной территории.

«Медведь размножается не настолько быстро, чтобы популяция сразу восстановилась после существенного сокращения. Поэтому регулирующий отстрел – действенная мера, если необходимо оперативно снизить численность животных там, где они угрожают людям. Но сам по себе он не устранит причины их выхода к жилью: без нормального обращения с отходами медведи продолжат приходить на запах пищи», – считает эксперт.

По данным Минприроды России, с 1990 года численность бурого медведя в стране выросла более чем в 2,3 раза и к 2026 году достигла 307,9 тысячи особей. Больше всего медведей обитает в Сибири и на Дальнем Востоке: в Красноярском крае – 26,6 тысячи, в Хабаровском – 26,2 тысячи, на Камчатке – 24,2 тысячи, в Иркутской области – 22,4 тысячи, в Якутии – 18,8 тысячи, в Амурской области – 13,3 тысячи, в Томской – 11,2 тысячи. В Бурятии насчитывается 6,1 тысячи животных, в Республике Алтай – 4,7 тысячи.

Заведующий кафедрой охотничьего ресурсоведения и заповедного дела Сибирского федерального университета Александр Савченко оценивал оптимальную численность медведей в Красноярском крае примерно в девять тысяч особей – почти втрое меньше официальной оценки популяции.

«Для каждой территории есть свои нормы: сколько медведей там должно быть. Если зверя становится слишком много, численность приходится регулировать, в том числе отстрелом. И если сейчас писать только о том, как жалко медведей, можно оказать медвежью услугу прежде всего людям. В соседних регионах еще остаются квоты на добычу медведя, но охотники их не выбирают. Раньше был спрос на медвежьи лапы, шкуры, мясо – все это везли в Китай, а теперь с такой торговлей покончено: за контрабанду биоресурсов можно получить реальный срок. Мясо медведя тоже мало кто ест: есть риск заразиться трихинеллезом. Поэтому сейчас на него в основном ходят ради трофея и понтов. А настоящий охотник идет только на того, кого действительно сможет использовать», – продолжает Илья.

По оценке Росохотрыболовсоюза, охотники ежегодно выбирают лишь 10–30% разрешенного лимита. Охота затратна и не гарантирует результата. В общедоступных угодьях разрешение и обязательные платежи обходятся в несколько тысяч рублей, а в закрепленных хозяйствах стоимость путевки и организации охоты может достигать десятков и даже сотен тысяч. Разрешение действует ограниченный срок, за который найти зверя удается не всегда.

Встреча с медведем опасна даже для вооруженного человека. В августе в Новгородской области медведица тяжело ранила Николая, который находился в лесу с ружьем. Мужчина самостоятельно перевязал раны и прошел около трех километров до людей.

«Разъ*** меня медведица. Череп хрустнул, ногу прокусила, руку, голову… Пробегала мимо. Я в нее стрельнул, она после выстрела развернулась и на меня. Жуть, ребята! Лучше стреляйте с овса», – рассказал пострадавший, пока добирался до машины.

Разрешили добыть до 60 медведей

После гибели туристки власти Республики Алтай начали регулировать численность медведей в Турочакском районе. Это не обычная сезонная охота: в решениях Минприроды причиной отстрела названа угроза здоровью граждан.

Двумя решениями от 19 августа власти разрешили добыть в Турочакском районе 30 животных: десять – в закрепленных и 20 – в общедоступных охотничьих угодьях. Решением № 10-16/92р от 21 августа объем регулирования увеличили еще на 20 медведей, а решением № 10-16/98р от 31 августа – еще на десять. Таким образом, министерство разрешило добыть в районе до 60 животных. Это не означает, что было выдано 60 индивидуальных разрешений или что все 60 медведей уже убиты.

Медведи в Саяно-Шушенском заповеднике

Зоозащитники выступили против массового отстрела. Авторы петиции предлагают создавать кормовые площадки в глубине тайги, использовать списанные магазинами продукты, устанавливать защищенные от медведей мусорные контейнеры и профессионально отпугивать животных. Они также требуют вести публичный учет каждого случая отстрела с указанием места и причины.

Директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев также выступил против уничтожения животных и предложил доставлять орехи, рыбу, ягоды и другой корм по воздуху, чтобы медведи не пошли к площадкам по человеческим следам. Эффективность и возможные риски такой подкормки должен оценить профильный специалист.

Фонд «Мир медведей» обратился в Генпрокуратуру и Следственный комитет с просьбой проверить законность отстрела и выяснить судьбу частей убитых животных. Поводом стали фотографии и видео со вспоротыми и обезглавленными тушами. На записях участники обсуждают изъятие желчи и лап. Представители фонда утверждают, что на черном рынке медвежья желчь может стоить около $2 тысяч, лапы – $4 тысячи, голова – $3 тысячи. Независимого подтверждения этих оценок в публикациях не приводится.

«До середины ноября, пока зверю нужно нагуливать жир, ситуация будет только обостряться: медведи начнут все чаще выходить к жилью, лезть к скотине и на помойки, будут сталкиваться друг с другом. А уйдут они только тогда, когда ляжет настоящий снег и уже не останется смысла искать корм. Я вижу здесь два выхода. Во-первых, отменить на пару месяцев лимиты, чтобы охотники пошли и проредили тайгу. Во-вторых, платить им. Во времена Союза охотников поощряли: за вынужденный отстрел давали премию, еще и шкуру можно было сдать. Ну а иначе жертвы еще будут», – считает охотник Илья.

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