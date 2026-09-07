Появились нетипичные светофоры, которые поощряют водителей 1 7.09.2026, 12:17

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За хорошее поведение платят «зеленым».

На Западе тестируют необычную систему светофоров, которая должна заставить водителей соблюдать скоростной режим. Вместо штрафов технология предлагает простое вознаграждение — более ранний зеленый свет, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Система получила название «отдохни на красном» («rest in red») — «остановись на красный». В обычном режиме светофор горит красным, а специальные датчики отслеживают скорость приближающегося автомобиля. Если водитель едет с разрешенной скоростью или медленнее, он получает зеленый свет раньше.

Спешка может обернуться дополнительным ожиданием на перекрестке. Авторы идеи рассчитывают, что это заставит автомобилистов сбрасывать скорость.

Первые испытания показали обнадеживающие результаты. На одном из перекрестков средняя скорость автомобилей снизилась до разрешенных пределов. В других местах власти сообщили о заметном сокращении числа дтп.

«Иногда наказание нарушителей может быть менее эффективным, чем поощрение водителей, которые соблюдают правила», — пишут авторы.

Исследование 2023 года также показало эффективность похожей системы. После ее круглосуточного внедрения на пяти дорогах число ДТП сократилось на 43%.

Однако технология может создавать и новые проблемы. Если один водитель превышает скорость, другие автомобилисты могут получить красный свет, даже если сами соблюдают правила. Кроме того, многие водители пока не понимают, почему светофор работает именно так.

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