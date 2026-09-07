В Беларуси выявили новую масштабную коррупционную схему 2 7.09.2026, 13:07

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На этот раз в дорожном строительстве.

В Могилевской, Гомельской, Брестской и Минской областях раскрыли коррупционную схему в дорожно-строительной отрасли.

Как рассказали в пресс-службе МВД, якобы установлено, что в течение полутора лет должностные лица предприятий дорожно-строительной отрасли получали взятки от участников тендеров за лоббирование их интересов. Речь идет о закупках запчастей для дорожной техники, а также своевременной оплате.

По предварительной информации, сумма взяток превысила 55 тыс. рублей. Завели уголовные дела на пять фигурантов в возрасте от 34 до 44 лет. Им грозит до 10 лет лишения свободы. Следствие продолжается, и, возможно, оно еще выявит другие эпизоды и участников незаконной схемы.

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