Зеленский сообщил о новых дальнобойных ударах по России

Зеленский сообщил о новых дальнобойных ударах по России2
- 7.09.2026, 13:24
Под удар попали НПЗ, базы дронов и цель в Черном море.
Президент Владимир Зеленский в Telegram сообщил об ударах украинских сил по российским нефтеперерабатывающим заводам, объектам хранения и запуска ударных дронов, а также по целям в акватории Черного моря.
«Наши воины продолжают адекватно отвечать на российские удары по Украине. В Рязанской области поражен НПЗ.
Была применена наша дальнобойная сила по нефтеперерабатывающим заводам в Пермском регионе и Татарстане, по местам хранения и запуска ударных дронов в Курском регионе.
Также поражена цель в акватории Черного моря. Спасибо за меткость каждому нашему подразделению!» - отметил президент.