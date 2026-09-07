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Зеленский сообщил о новых дальнобойных ударах по России

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  • 7.09.2026, 13:24
Зеленский сообщил о новых дальнобойных ударах по России
Владимир Зеленский

Под удар попали НПЗ, базы дронов и цель в Черном море.

Президент Владимир Зеленский в Telegram сообщил об ударах украинских сил по российским нефтеперерабатывающим заводам, объектам хранения и запуска ударных дронов, а также по целям в акватории Черного моря.

«Наши воины продолжают адекватно отвечать на российские удары по Украине. В Рязанской области поражен НПЗ.

Была применена наша дальнобойная сила по нефтеперерабатывающим заводам в Пермском регионе и Татарстане, по местам хранения и запуска ударных дронов в Курском регионе.

Также поражена цель в акватории Черного моря. Спасибо за меткость каждому нашему подразделению!» - отметил президент.

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