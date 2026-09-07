Погранслужба Польши разъяснила, обязаны ли белорусы постоянно носить с собой паспорт 3 7.09.2026, 14:01

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Карта побыту не заменяет проездной документ.

В последнее время сразу несколько белорусов, живущих в Польше, рассказали, как неожиданно наткнулись на проверку Погранслужбы, не имея при себе паспорта. Вообще-то иностранцы обязаны предъявить проездной документ по требованию сотрудников ведомства.

Но бывают ситуации, когда носить паспорт с собой кажется нецелесообразным, например во время горных походов или отдыха у воды.

MOST направил запрос в Погранслужбу Польши, чтобы выяснить, как быть в подобных ситуациях.

В августе СМИ рассказывали, как пограничники остановили белорусов, которые приехали на хайкинг в Бещады. Паспорта туристы оставили в снятом доме. Одному из них пришлось ехать за документами, а двое других около двух часов ждали в отделении Пограничной службы.

Похожая ситуация произошла с белорусским актером Александром Ждановичем. Его и группу белoрусов остановили для проверки документов во время поездки на катере. С собой у компании были карты побыта, но не было паспортов.

«Понятие «иметь» означает иметь документ в распоряжении, а не безусловную обязанность постоянно носить оригинал паспорта»

Журналисты спросили у Пограничной службы, нужно ли иностранцам постоянно носить с собой оригинал паспорта и что происходит, если во время проверки его нет при себе. На вопросы ответила майор Пограничной службы Анна Собеска-Текень:

— Ст. 288 Закона об иностранцах возлагает на иностранца обязанность иметь действительный проездной документ. Целью проверки законности пребывания, проводимой Пограничной службой, является установление фактического положения дел, то есть проверка того, находится ли иностранец в Польше законно. Стремясь реализовать предусмотренные законом полномочия, соотнесенные с обязанностями иностранца, Пограничная служба требует физического предъявления проездного документа. Кроме того, ст. 465 ч. 1 п. 2 Закона об иностранцах предусматривает ответственность за поведение, заключающееся в том, что иностранец по требованию уполномоченных органов такой документ не предъявляет.

Согласно практике польских административных судов, в том числе Верховного суда, понятие «иметь» означает иметь такой документ в своем распоряжении на территории Республики Польша, а не безусловную обязанность постоянно физически носить при себе оригинал паспорта. Следовательно, временное отсутствие паспорта непосредственно при себе в момент проверки документов автоматически не означает состава правонарушения. Условием, однако, является то, чтобы иностранец стремился незамедлительно предъявить документ. Поэтому в ходе проверки необходимо точно указать место хранения оригинала паспорта и предоставить сотрудникам возможность его проверить.

Формальные требования, установленные законом, одинаковы для всей страны. Ст. 288 Закона об иностранцах возлагает на иностранца обязанность иметь действительный проездной документ.

Копии (в том числе нотариально заверенные), сканы или фотографии паспорта в телефоне не имеют юридической силы документа, удостоверяющего личность, или проездного документа во время проверки, проводимой Пограничной службой. Иностранцу необходимо иметь действительный оригинал проездного документа. <…>

Во время проверки законности пребывания на территории Польши карта побыту не заменяет проездной документ, наличие которого требуется для законного пребывания на территории Республики Польша.

Согласно положениям Закона об иностранцах и практике польских административных судов, карта побыту не имеет самостоятельного статуса и функционально связана с проездным документом. <…>

Таким образом, сотрудник, осуществляющий служебные действия, вправе потребовать предъявления оригинала паспорта в ходе проверки.

Согласно ст. 465 ч. 1 п. 1 Закона об иностранцах, непредъявление документа, дающего право на пребывание, или проездного документа по требованию уполномоченных органов является правонарушением, за которое предусмотрен штраф. Кроме того, в случае сомнений относительно личности иностранца сотрудники имеют право задержать его на срок до 48 часов с целью установления его личности. Отсутствие паспорта в момент проверки документов автоматически не образует состава вышеуказанного правонарушения. Существенным является указание места хранения оригинала паспорта на территории Республики Польша и предоставление сотрудникам возможности его проверить.

Упрощение для белoрусов

Анна Собеска-Текень также обратила внимание, что для белoрусов, чьи паспорта повреждены или истекли, в Польше предусмотрели системное решение. Они могут в упрощенном порядке ходатайствовать о предоставлении проездного документа иностранца.

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