Симоньян заявила о бойкоте Z-писателей и кинематографистов 8 7.09.2026, 14:35

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Маргарита Симоньян

Пропагандистка рассказала о протестном голосовании на конкурсе литераторов.

Глава RT Маргарита Симоньян пожаловалась на «протестное голосование» жюри главных литературных премий России за книгу Захара Прилепина «Тума», пишет «Агентство».

В эфире «Воскресного вечера с Владимиром Соловьевым» Симоньян заявила, что члены жюри одной из главных литературных премий ставят роману Прилепина нулевые оценки по политическим мотивам. Какую именно премию она имела в виду, Симоньян не уточнила.

«Захар Прилепин, который чуть не погиб за то, что Родину защищал, написал потрясающую книгу «Тума» и вообще пишет потрясающие книги. И люди, которые сидят в жюри премий, главных премий страны, не буду их называть, ставят ему ноль как протестное голосование», — сказала она.

Соловьев в ответ предложил «всех этих протестных вот аккуратно собрать и через Верхний Ларс — вон из страны». Симоньян ответила, что «было бы здорово».

Разговор начался с обсуждения сериала Егора Бероева «Марик» о военном докторе. Ранее сообщалось, что на фестивале «ПИЛОТ-2026» в Иваново 12 критиков отказались выставлять ему оценки, и сериал занял последнее место.

Роман Прилепина «Тума» в прошлом году получил премию «Книга года», в этом году — премию «Слово», а также вошел в шорт-лист «Большой книги» и лонг-лист «Ясной Поляны».

Сама Симоньян на прошлой неделе стала лауреаткой «Книги года» в номинации «Проза года» за роман «В начале было Слово — в конце будет Цифра». Книгу также включили в шорт-лист «Большой книги», хотя и со скандалом.

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