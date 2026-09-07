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Буданов показал кадры самых секретных операций спецназа ГУР

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  • 7.09.2026, 15:00
  • 11,052
Буданов показал кадры самых секретных операций спецназа ГУР
Кирилл Буданов

Одно из фото — с Красной площади.

Руководитель Офиса президента и глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов показал кадры самых секретных операций спецназовцев. Среди опубликованных Будановым фотографий по случаю Дня военной разведки оказался снимок с Красной площади в Москве.

«От России до Африки, от делового костюма до камуфляжа — Главное управление разведки защищает интересы Украины по всей планете любыми способами. Сегодня, в День военной разведки, мы вспоминаем уникальные миссии украинских разведчиков по всему земному шару. На суше и на море, на земле и в воздухе, в раскаленных песках пустынь и в снегах ледяной Антарктиды ГУР МО выполняет сложнейшие задачи ради Родины», — написал бывший глава ГУР в социальных сетях.

Фото: Кирилл Буданов / Telegram
Фото: Кирилл Буданов / Telegram
Фото: Кирилл Буданов / Telegram
Фото: Кирилл Буданов / Telegram

По словам Буданова, ГУР уже 34 года «стоит на страже безопасности Украины», а за время полномасштабной войны спецназовцы стали «одной из самых мощных опор украинской государственности и свободы».

«Я желаю вам стального духа и твердой руки, надежного друга рядом, который прикроет спину. Задачи, которые выполняет ГУР, — это самые сложные из существующих, и разведчик всегда должен быть готов их выполнить», — подчеркнул он.

Министр обороны Украины Евгений Хмара также поздравил представителей военной разведки с профессиональным праздником. Он подчеркнул, что воины-разведчики ежедневно добывают информацию, от которой зависят решения на поле боя, наносят врагу значительные потери и ослабляют способность России вести войну.

«За каждой успешной операцией часто стоит работа, которую никто не видит: часы подготовки, наблюдения, анализа, холодного расчета и выдержки. Именно это позволяет Силам обороны действовать на опережение и менять ход боевых действий. Эта служба требует огромной ответственности. За каждое решение, за сохранение жизни боевых товарищей и успех боевых операций», — заявил министр.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем поздравлении подчеркнул, что бойцы ГУР вместе с другими воинами Сил обороны обеспечили защиту Киева, освобождение острова Змеиный и «сотни других оборонительных операций на территории нашего государства и в тылу врага, которые необходимы Украине».

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