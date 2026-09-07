Путин живет в искаженной картине мира 1 Валерий Пекар

7.09.2026, 15:14

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Фото: 112.ua

Российский диктатор рассчитывает, что осень и зима якобы сыграют в его пользу.

Еще раз кратко опишу ситуацию.

Трампу нужно выиграть выборы, а для этого нужно иметь имидж миротворца.

В Иране Трамп ничего не может добиться. Остается российско-украинская война.

Давить на Россию Трамп не будет. Неважно, хочет он того или нет, – он не может. Нечем. Давить на Россию может Китай, но он ждет, пока его об этом попросят США, и выставит большой счет за помощь.

Поэтому Трамп будет давить на Украину. Не потому, что хочет, а потому, что может.

Россия вновь заняла максимально жесткую позицию. Причин две. Во-первых, Путин действительно считает, что этой осенью и зимой у него все получится (мы не знаем, что считает Путин, но можем видеть последствия принятых решений). Информация, не соответствующая картине мира диктатора, блокируется на двух уровнях: на подходе к кабинету и в мозгу самого диктатора. Во-вторых, лучше всего у Путина получается игра на повышение ставок, а здесь как раз зателась такая игра.

Украина попытается дипломатическим и военным путями скорректировать картину, которую видят в Вашингтоне. Но это не принесет результатов, поскольку Вашингтон очень ограничен в своих маневрах.

Европа напугана перспективой смены власти в ключевых странах, поэтому сейчас не будет предпринимать резких шагов.

Итак, все это ничем не закончится. Разговоры о больших прорывах, которые вы услышите, – это дипломатические танцы. Это сообщение не для вас. Все будет так, как было и раньше. Без ожиданий. Держитесь и помогайте другим.

Теперь напишу то, что не понравится. У нас довольно неплохая картина объективно и в то же время очень плохая субъективно. Моральный дух начал падать в июле с момента отставки правительства без каких-либо объяснений. Далее последовали всевозможные другие разочарования (а вы не зачаровывайтесь), коррупционная история в ОП, перестрелка спецслужб, коррупционная история в Генпрокуратуре, и у всех есть ощущение, что это еще не конец.

Когда идет такой процесс, хорошие новости в принципе не воспринимаются или же им приписываются минимальные весовые коэффициенты. Чтобы перебить одну плохую новость, нужно потопить не один, а 10 крейсеров Черноморского флота. Разбомбить не 10, а 100 НПЗ.

Вряд ли здесь что-то можно придумать, кроме совета Виктора Франкла: сосредоточиться на том, что нужно сделать сегодня.

Валерий Пекар, Facebook

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