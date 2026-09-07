Пашинян послал Москве очень четкий месседж 7.09.2026, 16:13

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Никол Пашинян

Фото: АР

В Кремле занервничали.

На саммите ШОС+ премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил на армянском языке, что вызвало нервную реакцию в Кремле. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал это «сигналом» о суверенитете Армении.

Что Пашинян хотел сказать Кремлю своим выступлением на армянском? Об этом сайт Charter97.org поговорил с одним из лидеров демократического движения в Армении в 1990-х годах, бывшим депутатом Верховного Совета республики и экс-послом Армении в России Степаном Григоряном.

— Конечно, это был месседж России: мы будем бороться за свой суверенитет. Это моя интерпретация. Отмечу, что здесь важно понимать контекст. До нынешнего саммита у Шанхайской организации сотрудничества было два официальных языка: русский и китайский. А 1 сентября этого года в Хартию ШОС внесли изменения, предусматривающие английский как официальный язык.

При этом Шанхайская организация сотрудничества позволяет представителям стран выступать на своих национальных языках и обеспечивает перевод. Никакого нарушения правил ШОС со стороны Пашиняна не было.

Но в определенном смысле он вышел за рамки привычного формата. Наверняка армянская сторона заранее предупредила, что он будет выступать на армянском, и ШОС обеспечила синхронный перевод. Для меня это показательный момент, особенно учитывая, что раньше на подобных мероприятиях Никол Пашинян выступал на русском языке.

Поэтому да, считаю, что это был определенный месседж России: Армения стремится отстаивать свой суверенитет. И начинается это в том числе с языка. Для России это, конечно, большой раздражитель. Вы привели слова Пескова, а до него, сразу после саммита, отреагировал помощник Путина Юрий Ушаков. Он тоже обратил внимание на то, что Пашинян выступил на армянском, и сказал, что ему это показалось странным.

При этом никто другой на эту деталь особого внимания не обратил, кроме российского официоза.

— Армения фактически перестала называть Россию стратегическим партнером и не упомянула ее как стратегического союзника в программе правительства на 2026–2031 годы. Что это значит для страны?

— Думаю, это просто констатация факта: Россия больше не является стратегическим партнером Армении. Потому что стратегические партнеры, когда против их партнера предпринимаются военные или другие недружественные действия, хотя бы выступают с политическими заявлениями.

О чем идет речь? Когда в 2021-ом и 2022-ом годах на территорию Армении заходили войска соседнего государства, то мы не ждали, что кто-то будет воевать на нашей стороне. Армения ждала, что стратегический партнер Россия и Организация Договора о коллективной безопасности (поскольку Армения является ее членом) дадут хотя бы политическую и дипломатическую реакцию. Что они просто скажут: недопустимо занимать территорию государства — члена ОДКБ.

Мы также ждали, что Россия как страна, с которой у Армении есть двусторонний Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи 1997-го года, окажет нам не военную, а политическую и дипломатическую поддержку. Но этой поддержки Армения не получила.

Поэтому решение нашего правительства не включать Россию в программу правительства на пятилетний срок в качестве стратегического партнера вполне логично. Если Россия не выполняет свои союзнические обязательства, что делать? Обижаться не надо. Нужно предпринимать практические шаги. И важнейший из этих шагов заключается в том, что Россия больше не считается стратегическим партнером Армении.

Триггером для этого стало и то, что Путин буквально недавно снова вернулся к этой теме. По сути, он свел произошедшее к приграничным вопросам и отсутствию делимитации границы и не признал это агрессией против Армении. То есть позиция российской стороны сводится к следующему: почему Армения обижается, если, с нашей точки зрения, оснований для реакции ОДКБ не было?

Но на самом деле всем известно, что еще в 2021 году в нескольких местах войска соседнего государства вошли на территорию Армении. Я имею в виду именно бесспорную территорию Армении. Понимаете, приграничные вопросы всегда могут существовать. Но здесь речь идет именно о бесспорной территории. А в сентябре 2022-го года войска Азербайджана продвинулись вглубь территории Армении и подошли к Джермуку.

Поэтому то, что Путин буквально недавно сказал по этому поводу, очень важно. Он заявил, что делимитации границы не было и что ОДКБ не могла действовать так, как ожидала Армения. Что это означает для нас? Фактически Путин не признает армянскую позицию относительно этой территории. И это очень серьезный месседж.

С этой точки зрения считаю, что наше правительство приняло единственно правильное решение. Россия не выполняет союзнические обязательства, значит, она выходит из числа союзников Армении. Здесь не надо ни обижаться, ни поднимать скандалы. Это вообще бессмысленно. Россию просто исключили из числа стратегических партнеров — и всё.

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