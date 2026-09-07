В Московской области за хищение топлива задержали генерала МВД 7.09.2026, 16:39

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Вместе с ним по делу проходят еще два высокопоставленных силовика.

Заместитель начальника Главного управления МВД России по Московской области — начальник тыла генерал-майор внутренней службы Сергей Мальков задержан по подозрению в хищении топлива, принадлежащего ведомству, сообщает The Moscow Times .

Вместе с ним в деле фигурируют начальник ФКУ ЦХиСО ГУ МВД России по Московской области полковник внутренней службы Алексей Суяров, начальник отдела учреждения подполковник внутренней службы Анна Левина, а также председатель совета директоров ПАО «Евротранс» Игорь Мартышов и трое его подчинённых топ-менеджеров. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своём телеграм-канале.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Расследование поручено Следственному департаменту МВД России. Трое топ-менеджеров ПАО «Евротранс» уже заключены под стражу. Мальков, Суяров и Левина уволены из органов внутренних дел, следствие ходатайствует об их аресте.

ПАО «Евротранс» — крупнейший независимый топливный оператор, работающий на рынке Московского региона; входит в перечень системообразующих предприятий российской экономики. Компания управляет сетью из 56 АЗК «ТРАССА», нефтебазой, заводом по производству незамерзающей жидкости и парком бензовозов, а также развивает сеть быстрых электрозарядных станций.

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