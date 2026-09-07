Украинская разведка уничтожила российский военный самолет в Крыму 7.09.2026, 17:19

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Успешная операция прошла этой ночью.

Во временно оккупированном Крыму спецназовцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины провели очередную успешную спецоперацию.

Как сообщает «Цензор.НЕТ», сегодня ночью был успешно поражен российский военный самолет.

Подробности о типе уничтоженного самолета неизвестны, однако очередная потеря боевой авиации оккупантов на полуострове снижает потенциал вражеских ВВС в регионе.

Напомним, в ночь на 7 сентября в оккупированном Крыму также прогремел мощный взрыв. После него на севере Армянска возник крупный пожар на территории складского объекта, который был зафиксирован со спутника.

Вражеский самолет был сбит дроном бойцами ГУР в оккупированном Крыму

Спецназовцы Департамента активных действий ГУР МО Украины ночью успешно поразили российский военный самолет во временно оккупированном Крыму.

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